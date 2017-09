Technická analýza: Do cen ropy promlouvá extrémní počasí

Na cenu černého zlata mají poslední týden značný vliv klimatické faktory. Hurikán Harvey odstavil významné kapacity rafinerii a tím negativně poznamenal poptávku a způsobil krátkodobý pokles cen. Naopak druhý hurikán Irma se blíží do oblasti, kde se nachází hojný počet ropných věží, jejichž útlum by mohl zase ovlivnit cenu nabídky a tlačit ceny výše. Navíc v kuloárech se začíná mluvit o tom, že by OPEC mohl dál pokračovat v omezeních, které se rozhodl v březnu prodloužit. Uvidíme, co nakonec bude mít na trhy větší vliv.

USOil: Lehká americká ropa má za sebou úspěšný týden a na svůj účet si připisuje 7 % plus. Propad z minulého týdne zastavil support na úrovni fibonacciho retracementu, od kterého se cena úspěšně odrazila, aby otestovala horní hranici sestupného kanálu. V tuto chvíli bude důležité sledovat, na kterou stranu od hranice kanálu se ropa vydá.

Preferovaný scénář: Long pozice. Úspěšné pokoření sestupného trendu by mohlo cenu ropy katapultovat zpět nad 50 dolarů za barel a to k úrovni další rezistence na hodnotě 51,40.

Alternativní scénář: Short pozice. Pokud WTI nevyužije příležitosti vymanit se ze sestupného kanálu, mohla by se začít vracet zpět do jeho středu. To by znamenalo sestup na úrovně 47,3 resp. 45,4 dolarů za barel.