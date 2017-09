Hurikán v číslech: 60 tisíc nových nezaměstnaných

Týdenní zpráva z amerického trhu práce po řadě měsíců ukázala výraznou změnu. Nových žádostí o dávky v nezaměstnanosti prudce přibylo na 298 z předchozích 236 tisíc. Podobně vysoké hodnoty jsme viděli naposledy v květnu loňského roku, načež došlo k poklesu a stabilizaci v blízkosti 240 tisíc. Ministerstvo práce ve zprávě přímo uvádí, že data ovlivnil hurikán Harvey.

I bez toho však byl jeho vliv zřejmý a trhy na skokově horší data nijak překotně nereagovaly.

Samotné zvýšení počtu nových nezaměstnaných by mělo být přechodné a po obnovení výroby by se měli lidé do práce vracet. Tyto mimořádné jednorázové události proto nemívají vliv na trhy a bez problému je přechází i centrální banka. Data jsou ale varováním před dalšími hurikány, které se valí na východní pobřeží. Zářijová data nejen z trhu práce mohou být nakonec hodně rozkolísaná.



Celkový počet registrovaných nezaměstnaných podle nových čísel dosahoval 1,940 milionu a skoro se nezměnil. Jde však o data teprve z týdne do 26. srpna, takže efekt Harvey zde bude vidět až příště.