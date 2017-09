Jan Bureš: Draghi se snaží dělat co může, aby zastavil zisky eura

Mario Draghi se na dnešní tiskové konferenci po rozhodnutí ECB o sazbách snažil co nejvíc trhům zdůraznit, že se mu zisky eura nelíbí. Přestože o růstu ekonomiky mluvil v superlativech a s úsměvem na tváři a podtrhl to revizí výhledu na růst ekonomiky v eurozóně směrem vzhůru (na 2,2 % z 1,9 %). Zároveň zdůraznil, že se centrální banka nerozhoduje pouze na základě růstu.

Draghi vyzdvihl dlouhou debatu o kurzu eura, která vnáší nejistotu do inflačního výhledu. Euro od začátku roku posílilo vůči dolaru skoro o 10 % a podepisuje se podle Draghiho slov již dnes na o něco nižším inflačním výhledu. Zatím byl inflační výhled revidován dolů “pouze kosmeticky” a Draghimu změnit očekávání trhů ohledně blížícího se konce QE. Ostatně sám jasně na tiskové konferenci řekl, že již v říjnu představí nové plány pro rok 2018.

Kurz eura k americkému dolaru online (EURUSD):

V našem základním scénáři očekáváme protažení QE do poloviny příštího roku ovšem v omezených objemech (30 miliard euro/měsíčně) a postupný úplný útlum QE (do Q3 2017). Euro na dnešní holubičí komentáře Maria Draghiho nedokázalo výrazněji oslabit. Je to jednak proto, že trhy tak jako tak vyhlížejí útlum QE a jestli ho Mario Draghi oznámí dnes nebo až v říjnu, nehraje výraznější roli. A navíc se zdá, že právě nejistota ohledně zvolené strategie může paradoxně v dnešní atmosféře euru pomáhat.



Text bude aktualizován.