Studie: Umělá inteligence zvýší HDP světa do 2030 o dnešní Čínu a Indii

Díky umělé inteligenci se do roku 2030 zvýší světový hrubý domácí produkt o 14 procent, tedy o 15,7 bilionu dolarů, v přepočtu přes 400 bilionů českých korun. To je více, než nynější HDP Číny a Indie dohromady. V dnešní rychle se měnící ekonomice tak umělá inteligence představuje největší obchodní příležitost, vyplývá ze studie společnosti PwC.



Studie předpokládá, že za necelou polovinou veškerých výnosů z umělé inteligence v období 2016 až 2030 bude stát vylepšení produktivity práce. O zbývající se postará zvýšená poptávka spotřebitelů po dokonalejších produktech umělé inteligence.



Největší objem nárůstu zaznamená Čína (26% nárůst HDP) a Severní Amerika (14,5 procenta), což dohromady činí 70 procent vlivu na světovou ekonomiku. I Evropa a vyspělé oblasti Asie zaznamenají významné výnosy z umělé inteligence (nárůst HDP do roku 2030 o devět až 12 procent).





Z počátku zaznamená vyšší výnosy Severní Amerika, tvrdí studie, a to hlavně díky své připravenosti na její příchod a velkému množství pracovních pozic, které by mohly být nahrazeny výkonnějšími technologiemi. Čína ale začne výnosy USA převyšovat během deseti let, tedy až získá nezbytné technologie i expertizu pro její zavedení.Rozvojové země zaznamenají skromnější nárůst, méně než šest procent HDP , především kvůli mnohem nižším předpokladům k zavedení technologií tohoto odvětví."Umělá inteligence v sobě skýtá velký potenciál, ne-li větší než ten, který přinesla automatizace," uvedl světový lídr pro oblast umělé inteligence v PwC Anand Rao. "K využití plného potenciálu, který umělá inteligence nabízí, je zapotřebí změnit i způsob řízení firem a obecně přijmout koncept, že složitá rozhodování může místo lidí vykonávat umělá inteligence. Tomuto modelu je nutné nejen přizpůsobit interní procesy a organizaci, ale také akceptovat nové typy rizik, která jsou s umělou inteligencí spojena, a naučit se s nimi pracovat," doplnil partner v oddělení poradenství PwC ČR Petr Ložek.Obecně nejvyšší výnosy v souvislosti využití umělé inteligence zaznamenají odvětví maloobchodu, finančnictví a zdravotní péče, kde zavedení umělé inteligence zvýší produktivitu, hodnotu produktů a spotřebu. Začít lze i menšími kroky, jako je například oblast komunikace a chatboty.Až 95 procent provozu v centrech zákaznické podpory by do pěti až deseti let mohli nahradit chatovací roboti nebo automatizovaní hlasoví asistenti. V současnosti masivnímu nasazení brání malá ochota firem riskovat snížení kvality zákaznické péče i obava, jak klienti tzv. chatboty přijmou, tvrdí například jiná studie z dílny asociace ABSL. Ta na českém trhu sdružuje poskytovatele sdílených podnikových služeb.Chatboty již v Česku fungují například v pojišťovně Axa nebo internetovém obchodu Mall.cz. Nedávno podobný systém nasadila společnost Datasys v internetovém hypermarketu Rohlík.cz. Právě Datasys je v tuzemsku jedním z největších poskytovatelů chatbotů. Mezi hlasové roboty patří například Apple Siri nebo Microsoft Cortana."Dobrý vztah se zákazníky je pro mnohé firmy klíčová konkurenční výhoda, do které investovaly mnoho prostředků. Nejsou tedy ochotné tyto vztahy riskovat, dokud si nejsou jisty, že tento nový způsob komunikace akceptují i zákazníci. A to podle mého názoru v mnoha případech potrvá déle než vývoj samotných technologií," uvedl předseda asociace Ota Kulhánek.Zákazníci mají nyní komunikaci s automatizovanými systémy podpory spojenu především s automatickou předvolbou pomocí tlačítek. Tato technologie není příliš oblíbená, i když pro poskytovatele znamená úsporu nákladů. Zákazníci se obvykle snaží docílit přepojení na živého asistenta. Modernější verzí jsou chatboty, kteří jsou skutečně interaktivní a lidskému jazyku rozumějí.Chatboty podle ABSL v kontaktních centrech převezmou především tu část komunikace se zákazníky, která je méně citlivá a kde člověk nepřinášel žádnou zvláštní přidanou hodnotu, pouze vyřizoval stále ty samé dotazy a poskytoval víceméně standardizované odpovědi. Do kategorie těchto rutinních činností patří například poskytování základních informací, vyhledávání, vyřizování rezervací a objednávek, problémy v případě zapomenutí hesla a podobně.Analytická firma Gartner již dříve uvedla, že už v roce 2020 se 85 procent interakcí mezi zákazníkem a firmou uskuteční bez toho, že by na straně firmy do komunikace vstupovali živí lidé.