Harvey. Irma. Nad extrémním počasím už nelze jen tak mávat rukou

Spojené státy se sotva oklepaly z dopadu hurikánu Harvey, a od Atlantiku se už blíží další tři bouře. První z nich, hurikán Irma, by USA mohl vystavit největší účet v jejich historii. Ve středu odpoledne zesílily v Atlantiku také bouře José a Katia. Pryč jsou doby, kdy jsme nad extrémními jevy, jako je právě Harvey, mohli mávat rukou s tím, že jde o výjimečné, ale přirozené jevy, píše Philip Ball pro The Prospect.

Zatím není jasné, zda Donald Trump bude i nadále papouškovat obvyklé argumenty popíračů globálního oteplování. Jisté je jen to, že jeho komentáře na sociálních sítích zas a znovu dokazují jeho sociopatickou slepotu k utrpení. Možná ale i on pochopí, že už není prostor pro další pavědecká tvrzení, otevírá téma Ball.



Divoký hurikán Irma kombinuje potenciálně zničující mix větru a dešťů a podle zveřejněných predikcí má dosáhnout americké Floridy o víkendu. Následuje hurikán Harvey, který zničil nejen Houston a nemalou část amerických rafinérských kapacit.

Je pravdou, že Harvey, který do oblasti Houstonu přinesl během jednoho týdne více srážek, než kdy bylo v historii zaznamenáno, nebyl přímo způsoben globálním oteplováním. Východní pobřeží jihu Spojených států je tropickými cyklóny sužováno dlouhodobě. Intenzita této bouře, která dosáhla velikosti očekávané jen jednou za 500 let, ale byla téměř jistě zvýšena oteplováním hladiny moří. Tedy oteplováním, na kterém se podílí lidská aktivita.



Bílý dům se zbavil v podstatě všech důvěryhodných poradců z vědecké komunity a například někteří lidé z Ministerstva zemědělství dostali instrukce, že vůbec nemají používat výraz globální oteplování. Jim Blackburn z Rice University v Houstonu dokonce považuje za jádro problému skutečnost, že politici nejsou ochotni otevřeně diskutovat o tom, co se o změnách klimatu ví. Pro běžné lidi je pak těžké najít spojitost mezi tím, že někdo do vzduchu vypustí více oxidu uhličitého a v Houstonu pak přijdou masivní srážky. Zde je klíčovým pojítkem zmíněná teplota hladiny moří a oceánů. Hurikán Harvey pak vznikl z neobvykle teplé hladiny oceánu.



Globální oteplování také zvedá hladinu oceánů, což zhoršuje záplavy v deštěm postižených oblastech. V neposlední řadě pak utichly větry na Houstonem a veškeré srážky tak spadly na poměrně omezeném území. Predikce podobných událostí se tedy stává mnohem důležitější než v minulosti, ale Trumpova vláda škrtá výdaje na vědu na výzkum a namísto toho zvyšuje rozpočet armády. Velmi prudké bouře ale už vědci dokážou předpovědět včas a problémem je mnohem více příprava na ně. Ukazuje to právě Texas, kde se o potřebných protiopatřeních hovoří už dlouho, ale konkrétní kroky většinou chybí.



Harvey ukazuje, že klimatické změny mohou podobným úkazům skutečně přidávat na intenzitě. Klimatické modely jsou si tím poměrně jisté.