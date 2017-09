Včerejší obchodování se neslo v duchu korekce úterních ztrát vyvolaných pokračujícím geopolitickým napětím. Index S&P 500 posílil o 0,3 % na 2 466 bodů. K růstu trhů přispěla dohoda o navýšení dluhového stropu, bez níž by zůstaly zámořské úřady bez finančních prostředků. Výnosy dluhopisů Spojených států reagovaly mírným růstem, stále se však nachází na jedné z nejnižších úrovní od zvolení Donalda Trumpa do prezidentského úřadu. Investoři nadále sledují hrozící hurikán Irma, směřující k pobřeží Floridy.

Událostí dneška je jednoznačně zasedání ECB, v jehož rámci se neočekává jakákoliv úprava základní sazby. Guvernér Draghi by mohl však naznačit, jakým způsobem hodlá ukončit program kvantitativního uvolňování. Nyní je program potvrzen do konce letošního roku ve výši 60 mld. EUR měsíčně, spekuluje se o jeho prodloužení a snížení objemu odkupů na polovinu. Proti jestřábímu tónu guvernéra však hovoří silné euro, které už nyní znamená protivítr pro zisky evropských exportérů.

Kromě zasedání ECB budou dnes investoři sledovat finální čísla tempa růstu eurozóny za druhý kvartál zveřejněná v 11:00 SEČ. Odpoledne poté přijde na řadu report stavu amerického trhu práce, konkrétně žádosti o podporu v nezaměstnanosti.



KOMODITY

Ropa

- Ceny americké lehké ropy WTI se dostávají na úroveň 49 USD/barel

- Od začátku měsíce to znamená posílení o 4,5 %

- Daří se obnovovat produkci v rafinériích postižených hurikánem Harvey, konkrétně k dnešnímu dni by měla být uvedena do provozu polovina odstavených kapacit

- Nadále však panují obavy z nepřízně počasí, hurikán Irma mířící na Floridu by mohl být nejnákladnější přírodní katastrofou tohoto druhu v americké historii

KORPORÁTNÍ UDÁLOSTI

GAP

- Zámořský maloobchodník oznámil záměr na rozšíření své sítě obchodů o 70 poboček v následujících třech letech

- Investoři pozitivně kvitují schopnost společnosti provádět nákladové úspory

- Management je velmi optimistický ohledně růstu tržeb divize Old Navy, ty by měly v příštích letech dosáhnout až 10 mld. USD

- Titul včera posílil o 7,5 % na 25,8 USD