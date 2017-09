Ranní komentář: Trump v netradiční shodě s demokraty

Pražský index nezaznamenal ve včerejší obchodní seanci dramatické pohyby a uzavřel lehce v mínusu. Nejsilnějším titulem se již podruhé v řadě stal Unipetrol, a to i díky zprávě ohledně zachování jejich nejstarší linky, která byla původně plánována k odstavení.

Americké akciové indexy si připsaly mírné zisky. Širší index S&P 500 přidal 0,31 % a Nasdaq hlásí nárůst o 0,28 %. Akciovým trhům vnesl pomyslný vítr do plachet americký prezident Donald Trump. Ten rozhodl o posunutí časového limitu, během něhož musí dojít k navýšení dluhového limitu a schválení rezoluce upravující výdajové programy vlády. Prezident Trump ve shodě s demokratickými zástupci Kongresu posunul termín o tři měsíce, čímž snížil nejistotu spojenou s dalším vývojem fiskální politiky. Původní datum bylo stanoveno na 30. září.

Investory nikterak dramaticky nezviklala narůstající síla hurikánu Irma, která pustoší karibské ostrovy a míří směrem na Floridu. Udeřit by zde měla o víkendu. Vliv přírodních katastrof se s největší pravděpodobností pozitivně promítne do hospodaření některých společností z oblasti maloobchodu. Například Home Depot by mohl těžit z vyššího prodeje stavebních materiálů a vybavení domácností. Na druhou stranu je třeba počítat, že investice do oprav škod nutně ukousnou z poptávky po jiných, v kritické době méně nezbytných, produktech.

Jako jednou z očekávaných zpráv, které mohou ovlivnit dnešní vývoj trhů, bude zasedání ECB.



Šimon Janů, analytik