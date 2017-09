Rozbřesk: Den D pro ECB... jak může zareagovat euro a koruna?

Čeká nás napínavé zářijové zasedání ECB. Mario Draghi na posledním setkání řekl, že na podzim proběhne v ECB vážná debata nad tím, jak přeorientovat měnovou politiku (podzimem technicky vzato myslel i září). Trhy proto čekají dřív nebo později oznámení ústupové strategie z dnešní masivní měnové expanze. Co tedy konkrétně čekat dnes, a to nejen na eurodolaru, ale i na české koruně?



ECB bude mít v ruce novou prognózu. Výhled na hospodářský růst bude opět přepsán růžovějším písmem směrem k vyšším hodnotám (a to na tento i příští rok - ze 1,8 % pravděpodobně ke 2 %). Na druhou stranu se ale ECB bude muset vyrovnat s výrazně silnějším eurem. To se podle červnové prognózy mělo pohybovat v okolí 1,09 EUR/USD - ve skutečnosti je dnes skoro o 10 % silnější. I proto může inflační prognóza na příští rok zůstat stabilní nebo dokonce kosmeticky snížena, a to nehledě na vysoký hospodářský růst.



Mario Draghi podle nás bude trhy připravovat na úpravu QE (snížení jeho tempa), současně by však ECB měla oznámit jeho protažení do poloviny příštího roku a zatím vyloučí možnost předčasného růstu sazeb. Kdy k takovému oznámení dojde je ovšem otázka. Mario Draghi bude chtít dát euru co nejméně důvodům k dalším ziskům. Je proto možné, že si zásadní oznámení schová až na konec října a dnes bude dál šermovat pouze s obecnějšími frázemi. Na druhou stranu právě nejistota může paradoxně v dnešní atmosféře euru pomoci k dalším ziskům.



TRHY



CZK a dluhopisy

Pokud dnešní zasedání ECB nepřekvapí jestřábím komentářem (viz úvodník), bude to pro korunu a celou střední Evropu v zásadě lehce pozitivní zpráva. I když jen na “dobu” určitou, protože ústup ECB z měnové expanze se tak jako tak blíží a má potenciál ohrozit především měny rozvíjejících se trhů navázaných na eurozónu…



EURUSD + zahraniční FX

Dolar se zvláště odpoledne dostal pod tlak i přes lepší náladu na trzích. Své odstoupení z pozice místopředsedy Fedu oznámil Stanley Fischer, jedna z největších osobností mezi světovými centrálními bankéři. To mohlo dolar lehce znervóznět s ohledem na širší možnosti prezidenta Trumpa personálně měnit měnový výbor Fedu.



Kanadská centrální banka zvýšila úrokové sazby s ohledem na nečekaně silný růst ekonomiky. Její krok byl pro většinu trhu překvapivý a projevil se tedy i značným posílením kanadského dolaru.



Naopak od Bank of Canada se polská centrální banka přidržela holubičí rétoriky, když guvernér Glapinsky uvedl, že by změnu (zvýšení) sazeb viděl až v roce 2019. To se nelíbilo zlotému, který reagoval na pokles domácích úrokových sazeb.



Ropa

Cena ropy Brent se dostala nejvýše od května. Data o amerických zásobách za minulý týden (API) sice ukázala jejich možný nárůst, nicméně o něco nižší, než se očekává. Uvidíme, co odhalí dnešní oficiální statistiky, nicméně vzhledem k tomu, že data budou ovlivněna dopady hurikánu Harvey, tak bude jejich vypovídací hodnota nižší než obvykle.



V Libyi se v mezičase podařilo znovu obnovit produkci na jednom z klíčových ropných polí poté, co byla přerušena kvůli blokádě ropovodu. Na druhou stranu, celkové vývozy ropy ze zemí OPECu byly v srpnu patrně nejnižší od dubna.



Akcie

Americké trhy ve středu obchodovaly v zelených číslech. Všechny tři hlavní indexy posílily o tři desetiny procenta. Dařilo se zejména energetickému sektoru. K vítězům se zařadil i sektor necyklické spotřeby, který byl nahoru tažen automobilkami a retailovými řetězci. Nedařilo se naopak sektorům telekomunikací a utilit.