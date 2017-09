Zkraťme pracovní dobu? A proč jsme to neudělali už dávno?

V rozhovoru pro včerejší vydání magazínu E15 se šéf českých odborů Josef Středula opět po čase zmínil o možnosti zkrátit pracovní dobu. Není zdaleka sám: podobnou úvahu nedávno nadhodil třeba i předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček a v zahraničí například Jack Ma.



V této souvislosti je však třeba mít vždy na mysli, že pokud jsou mzdy ve firmě na rovnovážné úrovni, pak je zkrácení pracovní doby možné jedině za cenu snížení mzdy. Jinak by samozřejmě šlo de facto o zvýšení hodinové mzdy. Nebo (a o tomto případu mluvil J. Středula) musí být zkrácení pracovní doby při zachování mzdy podloženo zvýšením produktivity daného pracovníka, takže zvýšení hodinové mzdy je pak na místě.

Nebude ale reakce zaměstnanců ve skutečnosti „Chceme chodit do práce na stejnou dobu jako dosud, prostě nám jen zvyšte mzdu plně v rozsahu růstu produktivity“? Inu – bude. Tedy aspoň taková byla dosud, a to už celá léta. Například v rámci českého zpracovatelského průmyslu hodinový reálný výdělek dlouhodobě roste (viz graf níže): od roku 2002 se zvýšil kumulativně o dobrých 40 % (což mimochodem skutečně zhruba odpovídá růstu hodinové produktivity práce v tomto období).



Reálný hodinový výdělek ve zpracovatelském průmyslu, mzr. růst

Zdroj: OECD, ČSÚ, vlastní výpočet.

Proč dnes netráví průměrný český zaměstnanec v uvedeném odvětví oproti roku 2002 o 40 % méně času?

Proč nechodí do práce řekněme jen nějakých 5 hodin denně za stejnou reálnou odměnu jako v roce 2002?

Skoro to vypadá, že pracujícím těch plus minus osm hodin vyhovuje a že volání pánů Středulů, Hamáčků, Maů a dalších u zaměstnanců ve skutečnosti velkou podporu nemá.

Michal Skořepa