Nízká inflace by měla donutit ECB k prodloužení kvantitativního uvolňování (Ranní zpráva z finančního trhu)

Dnes přichází hlavní událost tohoto týdne, zasedání ECB. Podle našich očekávání by měli centrální bankéři prodloužit program odkupu aktiv o šest měsíců do konce června 2018, a to v tempu 40 mld. EUR měsíčně (oproti 60 mld. EUR nyní). Důvodem je stále nízká inflace a pomalý mzdový růst. Revize směrem dolů v inflačním výhledu by mohla být vykompenzována lepším očekávaným HDP. Ve střední Evropě je dnes kalendář prázdný.

ECB dnes prodlouží program odkupu aktiv

ECB na svém dnešním zasedání podle našich očekávání rozhodne o prodloužení programu odkupu aktiv (především státních dluhopisů) o šest měsíců až do konce června 2018. Tempo odkupů by se mělo snížit na 40 miliard EUR měsíčně (ze současných 60 miliard), i tak se ale bude jednat o výrazný zásah především do dluhopisových trhů. ECB by však zároveň měla zvýšit svůj výhled pro HDP, důležitější inflační výhled pro příští rok ale zřejmě dozná revize směrem dolů. Kurz eura na světových trzích by dnešní rozhodnutí centrální banky nemuselo výrazněji ovlivnit, většina trhu totiž prodloužení odkupů očekává.

USD/EUR těsně nad 1,190

Kurz USD/EUR se včera pohyboval těsně nad úrovní 1,190, přičemž euro nakonec proti úternímu závěru posílilo o 0,2 %. Stalo se tak navzdory slušným číslům o náladě v americkém sektoru služeb a zprávám o předběžné dohodě mezi Donaldem Trumpem a Kongresem ohledně pomoci pro Texas a dluhového stropu.

Dynamika německého průmyslu setrvala v červenci za očekáváním. Meziměsíčně se výstup odvětví nezměnil, přičemž meziročně vzrostl o 4,0 %. Po červnovém meziměsíčním poklesu se tak jedná o další mírné zklamání. Indikátory kondice v průmyslu však zůstávají silné, takže výstup by se mohl zotavit v Q3 a Q4 17.

Zasedání ECB je mírným rizikem pro korunu

Kalendář ekonomických událostí je dnes ve střední Evropě prázdný.

Případné prodloužení odkupů aktiv ECB by mohlo mírně oslabit korunu. Část investorů nadále vnímá politiku ECB jako velmi důležitý předpoklad pro rozhodování ČNB. Díky velmi dobré kondici české ekonomiky (především při pohledu na celkový růst HDP a trh práce) by ale ČNB při dalším utahování měnových podmínek nemělo vadit ani pokračování mimořádných opatření ECB.

Koruna opět mírně oslabila

Koruna včera proti euru dále mírně oslabila. Horší než očekáváná data o průmyslové výrobě, stavebnictví a zahraničním obchodu způsobila pokles české měny o zhruba 2 haléře na 26,11 CZK/EUR. Oproti pondělí, kdy se kurz přiblížil na dohled hranici 26 CZK/EUR, je koruna už o třetinu procenta slabší.

Zklamání ze středečních ekonomických údajů by však nemělo zabránit České národní bance ve zvýšení měnověpolitických sazeb ještě jednou do konce roku. Tento krok očekáváme v listopadu. Koruna by tak měla konečně prolomit úroveň 26 CZK/EUR.

Polská centrální banka ponechala na svém středečním zasedání sazby beze změn. Podle guvernéra Glapinského by měla debata ohledně růstu sazeb přijít nejdříve v polovině roku 2018, přičemž on by na základě současných informací a výhledů ruku pro utahování měnové politiky zvedl až v roce 2019. Náš výhled nicméně předpokládá zvýšení sazeb už v polovině příštího roku.