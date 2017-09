ECB by mohla přijít s novým impulsem pro akciové trhy (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Unipetrol bude zřejmě po spuštění své nové polyetylenové jednotky PE3 provozovat i dosluhující PE1. Investice do Spolany by měly dosáhnout zhruba 3 mld. CZK.

Evropské akcie by měly dnešní obchodování zahájit růstem.

Spojené státy dnes přinesou pouze pravidelné čtvrteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Na starém kontinentě bude zveřejněn zpřesněný údaj o HDP za druhý kvartál, největší pozornost však bude směřovat do Frankfurtu, kde zasedá Evropská centrální banka, která bude rozhodovat o nastavení své měnové politiky.

Obchodování na zámořských trzích

Americký akciový index S&P 500 si včera polepšil o 0,3 %. S výjimkou sektorů telekomunikací a utilit uzavřela v plusu všechna odvětví. Z nich se opětovně nejlépe dařilo akciím energetických společností (+1,6 %), které reagují na rostoucí ceny ropy. S výrazným odstupem je následovali prodejci zbytného zboží a farmaceutické společnosti, jejichž akcie vzrostly o 0,6 %, respektive 0,5 %.

Smíšený vývoj akciových burz je patrný v asijsko-pacifickém regionu. Zisky či ztráty však nedosahují velkých úrovní, jedinou výjimkou jsou akcie v Jižní Koreji, které si dnes připisují jedno procento. V plusu končí seanci japonské, indické nebo malajsijské tituly, naopak v červeném se nacházejí akcie obchodované v Číně nebo Austrálii.

Nejpodstatnější událostí dnešního dne bude zasedání Evropské centrální banky. Očekáváme, že Rada guvernérů rozhodne o prodloužení programu kvantativního uvolňování ve výši 40 mld. EUR měsíčně o půl roku do června 2018. Podstatné bude zároveň i to, jakým způsobem bude ECB komunikovat posílení eura od poslední červnové inflační prognózy. To by se totiž mělo projevit na poklesu očekávané inflace, naproti tomu však bude působit tlak na růst mezd. Prodloužení stávajícího programu by mělo obecně nahrávat akciovým trhům.

Unipetrol

Finanční ředitel Miroslaw Kastelik včera uvedl, že skupina uvažuje o současném provozu své nové polyetylenové jednotky vedle dosluhujícího závodu ze 70. let, jehož provoz měl být původně ukončen. Unipetrol stále vidí silnou poptávku po produktech z této staré jednotky. Nová jednotka PE3 by měla spustit výrobu zhruba v polovině příštího roku a bude mít kapacitu 270 tis. tun, zatímco stará PE1 disponuje 120 tis. tunami.

M. Kastelik zároveň sdělil, že výsledky za H2 17 po odečtení pojistného plnění za havárii v Záluží budou podobné úrovni prvního pololetí, kdy EBITDA dosáhla 10 mld. CZK. Vývoji pomáhají vysoké rafinérské marže, když v srpnu stouply na své dvouleté maximum.

K dividendové politice na dotaz ke zvýšení výplaty o 50 %, jak tomu bylo letos, uvedl, že při pohledu na hotovostní situaci Unipetrolu je to samozřejmě do jisté míry realistické, nicméně její konkrétní výši odmítl komentovat.

Investice do Spolany by měly dosáhnout 3 mld. CZK a na její modernizaci by se mělo začít pracovat od příštího roku. Již dříve management uvedl, že Spolana letos pozitivně přispěje do celkové ziskovosti skupiny Unipetrol.

Zprávy ohledně budoucího vývoje skupiny Unipetrol jsou povzbudivé. Současný provoz jednotek PE1 a PE3 (a samozřejmě PE2, která má kapacitu 200 tis. tun) výrazně podpoři ziskovost firmy již od příštího roku. Vysoká tvorba cash flow by pak mohla valnou hromadu Unipetrolu přesvědčit k výrazně vyšší výplatě dividend. Investiční náklady do Spolany hodnotíme jako očekávané. Cena akcií by tak měla pokračovat v růstu.