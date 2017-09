Dolar se zvláště odpoledne dostal pod tlak i přes lepší náladu na trzích. Své odstoupení z pozice místopředsedy Fedu oznámil Stanley Fischer, jedna z největších osobností mezi světovými centrálními bankéři. To mohlo dolar lehce znervóznět s ohledem na širší možnosti prezidenta Trumpa personálně měnit měnový výbor Fedu.



Kanadská centrální banka zvýšila úrokové sazby s ohledem na nečekaně silný růst ekonomiky. Její krok byl pro většinu trhu překvapivý a projevil se tedy i značným posílením kanadského dolaru.





Naopak od Bank of Canada se polská centrální banka přidržela holubičí rétoriky, když guvernér Glapinsky uvedl, že by změnu (zvýšení) sazeb viděl až v roce 2019. To se nelíbilo zlotému, který reagoval na pokles domácích úrokových sazeb Dnešek bude pochopitelně patřit ECB a jejímu prezidentu Draghimu. Ten bude trhy připravovat na úpravu QE (snížení jeho tempa), současně by však ECB měla oznámit jeho protažení do poloviny příštího roku a zatím vyloučí možnost předčasného růstu sazeb. Mario Draghi bude ale chtít dát euru co nejméně důvodů k dalším ziskům, je nicméně otázkou, zdali se mu to podaří, když růst eurozóny je tak silný (prognóza jej bude navíc revidovat vzhůru).