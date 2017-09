Ranní glosa: Den D pro ECB

Čeká nás napínavé zářijové zasedání ECB. Mario Draghi na posledním setkání řekl, že na podzim proběhne v ECB vážná debata nad tím, jak přeorientovat měnovou politiku (podzimem technicky vzato myslel i září). Trhy proto čekají dřív nebo později oznámení ústupové strategie z dnešní masivní měnové expanze. Co tedy konkrétně čekat dnes, a to nejen na eurodolaru, ale i na české koruně.



ECB bude mít v ruce novou prognózu. Výhled na hospodářský růst bude opět přepsán růžovějším písmem směrem k vyšším hodnotám (a to na tento i příští rok - ze 1,8 % pravděpodobně ke 2 %). Na druhou stranu se ale ECB bude muset vyrovnat s výrazně silnějším eurem. To se podle červnové prognózy mělo pohybovat v okolí 1,09 EUR/USD - ve skutečnosti je dnes skoro o 10 % silnější. I proto může inflační prognóza na příští rok zůstat stabilní nebo dokonce kosmeticky snížena, a to nehledě na vysoký hospodářský růst.





Mario Draghi podle nás bude trhy připravovat na úpravu QE (snížení jeho tempa), současně by však ECB měla oznámit jeho protažení do poloviny příštího roku a zatím vyloučí možnost předčasného růstu sazeb. Kdy k takovému oznámení dojde je ovšem otázka. Mario Draghi bude chtít dát euru co nejméně důvodům k dalším ziskům. Je proto možné, že si zásadní oznámení schová až na konec října a dnes bude dál šermovat pouze s obecnějšími frázemi. Na druhou stranu právě nejistota může paradoxně v dnešní atmosféře euru pomoci k dalším ziskům.