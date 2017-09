Koruna opět mírně oslabila; ECB zítra prodlouží odkupy aktiv (Komentář)

Koruna dnes proti euru dále mírně oslabila. Horší než očekáváná data o průmyslové výrobě, stavebnictví a zahraničním obchodu způsobila pokles české měny o zhruba 2 haléře na 26,11 CZK/EUR. Oproti pondělí, kdy se kurz přiblížil na dohled hranici 26 CZK/EUR, je koruna už o třetinu procenta slabší.

Zklamání ze středečních ekonomických údajů by však nemělo zabránit České národní bance ve zvýšení měnověpolitických sazeb ještě jednou do konce roku. Tento krok očekáváme v listopadu. Koruna by tak měla konečně prolomit úroveň 26 CZK/EUR.

Díky velmi dobré kondici domácí ekonomiky (především při pohledu na celkový růst HDP a trh práce) by českým centrálním bankéřům nemělo vadit ani pokračování mimořádných opatření ECB. Ta na svém čtvrtečním zasedání podle našich očekávání rozhodne o prodloužení programu odkupu aktiv (především státních dluhopisů) o šest měsíců až do konce června 2018. Tempo odkupů by se mělo snížit na 40 miliard EUR měsíčně (ze současných 60 miliard), i tak se ale bude jednat o výrazný zásah především do dluhopisových trhů. ECB by však zároveň měla zvýšit svůj výhled pro HDP. Kurz eura na světových trzích by tak zítřejší rozhodnutí centrální banky nemělo výrazněji ovlivnit.