Unipetrol po navýšení cílové ceny Patrií na skoro desetiletém maximu

Nejvýše za téměř deset let se dnes v Praze vyšplhaly akcie Unipetrolu. Společnost Patria Finance zvýšila cílovou cenu pro tento titul na 415 Kč z dosavadních 304 Kč a ponechala nákupní doporučení. Podle analytika Patrie Ondřeje Koňáka pokračuje silná provozní výkonnost petrochemické skupiny.

Chystaná optimalizace kapitálové struktury zvyšuje šance na mimořádnou dividendu, přičemž u titulu je navíc možné zařazení do indexů MSCI, uvedl Koňák v dnešní analýze. Nová polyethylenová jednotka podle něj zvýší zisk EBITDA o zhruba jednu desetinu do roku 2019. Finanční ředitel skupiny Miroslaw Kastelik v rozhovoru pro Reuters mezitím uvedl, že skupina uvažuje o tom, že až tuto novou jednotku příští rok uvede do provozu, ponechá v provozu i svou nejstarší jednotku, kterou měla nejnovější jednotka nahradit.

Titul uzavíral na 318 Kč, což znamená přírůstek o 6,4 procenta oproti úternímu závěru 299,00 Kč. Nová cílová cena Patrie se nachází 39 procent nad úterním závěrem.

Dařilo se také O2 C.R, která zavřela vyšší o 1,06 procenta na 276,40 Kč. Tabák si připsal 2,54 procenta na 15 996 Kč.

Celkově ale pražská burza dnes skončila mírně v záporu. Index PX ztratil 0,04 procenta na 1 024,95 bodu. Akcie energetické firmy ČEZ, které zaznamenaly největší objem obchodů, oslabily o 0,12 procenta na 416 korun. Nedařilo se Erste, která odepsala 1,39 procenta na 920,60 Kč za akcii. V červeném končil i zbytek finančních titulů.

Akcie mediální skupiny CETV klesly o 2,19 procenta na 89,50 Kč. Díváme se po vhodných akvizicích v regionu střední a východní Evropy, ale primárně chceme použít hotovost na zlepšení finanční pozice, uvedl její spoluředitel Christoph Mainusch v rozhovoru zveřejněném ve středu na internetových stránkách CME. "Podívali bychom se na příležitosti, které by mohly doplnit naši televizní a digitální nabídku, ale primárně očekáváme, že použijeme hotovost na zlepšení své finanční pozice," řekl Mainusch.

Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den zůstal před závěrečnou aukcí pod dlouhodobým průměrem na úrovni 0,478 miliardy Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,638 miliardy Kč.