Čína hodlá během 20 let nakoupit letadla za 1,1 biliónu USD

Americký Boeing navýšil své odhady ohledně celkové čínské poptávky po dopravních letounech a nově odhaduje, že nejlidnatější země světa s aktuálně druhou největší ekonomikou na světě hodlá v následujících 20 letech nakoupit nové stroje za cca 1,1 biliónu dolarů . Oproti předchozím odhadům se jedná o navýšení o 6,3% a plně reflektuje ekonomické vyhlídky země. Čína bude podle odhadů potřebovat v následujících 2 dekádách cca 5 420 nových strojů z toho 1 670 velkokapacitních, což by celkově odpovídalo 3/4 veškerých očekávaných dodávek. Během 20 let by měl její podíl na trhu dosáhnout 20%.Podle odhadů mezinárodní letecké asociace se stane čínský letecký trh do roku 2024 světovou jedničkou.Počet přepravených pasažérů v zemi brzy překoná hranici 200 miliónů ročně.Celosvětově Boeing odhaduje v následujících 20 letech poptávku po 41 030 dopravních letounech v souhrnné hodnotě cca 6,1 biliónu USD