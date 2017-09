Irma by mohla být nejsilnějším hurikánem v historii měření

Irma zesílila na nejvyšší stupeň nebezpečnosti....

Podle meteorologů by hurikán Irma, který se zformoval v Atlantickém oceánu a nyní míří do karibské oblasti, mohl být doposud vůbec nejsilnějším svého druhu v historii měřených údajů. Hurikán v posledních dnes zesílil na poslední nejvyšší 5. stupeň nebezpečnosti a rychlost větru v jeho středu se blíží 300 km/h.Hurikán již zpustošil území ostrovu Svatý Martin, který je francouzským územím. Podle tamních úřadů byly poničeny 4 nejpevnější budovy ostrova. Informace o celkových škodách a případných lidských obětech zatím nejsou ještě k dispozici.Podle odborníků nyní Irma postupuje rychlostí 26 km/h směrem k Malým Antilám a Portoriku a pokud nezmění směr, tak by o víkendu mohla dorazit na východní pobřeží USA na Floridu.

Účinky větru v jednotlivých kategoriích hurikánů můžete vidět v následujícím videu: