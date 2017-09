Unipetrol: Koupit - cíl 415 Kč. Do Spolany dá firma až 3 mld. Kč, starší polyetylénovou jednotku možná nevypneme

Petrochemická skupina Unipetrol zvažuje, že ponechá v provozu svou nejstarší polyetylénovou jednotku PE1 i poté, co v příštím roce uvede do provozu novou, která ji měla původně nahradit. Prohlásil to finanční ředitel skupiny Miroslaw Kastelik v rozhovoru pro Reuters. Do Spolany investuje Unipetrol až tři miliardy korun. Akcie Unipetrol dnes na pražské burze rozšiřují zisky, po 13:00 přidávají více než 2,6 procenta. Patria vydala novou analýzu, ve které výrazně zvyšuje cílovou cenu na titulu.

Unipetrol, jehož finanční ukazatele rostou díky vyšším maržím, se nachází vprostřed své investice 8,5 miliardy korun do nové polyetylénové jednotky PE3, aby zvýšil svou ziskovost a zasáhl nové segmenty poptávky.

Nová jednotka PE3 v litvínovském závodě, která by měla spustit výrobu v příštím roce, bude mít kapacitu 270.000 tun za rok, tedy o 150.000 tun více než první jednotka PE1, která měla skončit. Jednotka PE2 s kapacitou 200.000 tun za rok zůstane v provozu.

„Původní plán byl zavřít ji (PE1), ale teď právě pracujeme na tom, zda má smysl nechat jet jednotku ještě dál," řekl Kastelik v úterním rozhovoru pro Reuters. „Vše záleží na potřebě etylénu...Je to nejstarší jednotka, ale stále máme pro tyto jakosti zákazníky," řekl také Kastelik. Diskuse podle něj pokračuje.

Unipetrol, jehož majoritním vlastníkem je polská ropná skupina PKN Orlen, zahájil výstavbu jednotky PE3 loni, aby pokryl rostoucí evropskou poptávku po nejmodernějších typech polyetylénu a mohl dodávat materiál i pro nové segmenty, jako jsou kosmetika či obaly. Chce také posílit využití etylénové jednotky.

Za loňský rok Unipetrol vydělal před úroky, daněmi a odpisy (zisk EBITDA) 12 miliard korun. Analytici Patria Finance předpokládají, že jednotka PE3 zvýší v budoucnu zisk EBITDA o 1 miliardu korun. Dnes společnost Patria Finance zvýšila cílovou cenu pro titul Unipetrol z 304 na 415 Kč s doporučením „koupit“.

Kastelik žádný výhled neuvedl, ale řekl, že jednotka umožní dvoucifernou návratnost investice v řádu mezi 10 a 20 procenty.

Investiční projekt Spolana

Za první polovinu roku 2017 Unipetrol oznámil zisk EBITDA 10 miliard korun. Finanční ředitel uvedl, že výsledky za druhou polovinu letošního roku - po odečtení pojistného plnění za havárii v Záluží roce 2015 - budou podobné úrovni prvního pololetí.

Výsledkům pomáhají vysoké marže. Rafinérská marže Unipetrolu v srpnu stoupla na dvouleté maximum 5,50 dolaru za barel, ale Kastelik uvedl, že v budoucnu mohou marže klesnout.

Za poslední dva finanční roky se Unipetrol vrátil k výplatám dividend, které přerušil v roce 2007. Slíbil také, že zvýší ukazatel dividendy na akcii. Ze zisku roku 2016 akcionáři získali 8,3 koruny proti 5,52 koruny o rok dříve.

Kastelik odmítl komentovat, na jakou částku by se příští dividenda mohla vyšplhat, a na otázku, zda je reálné zvýšit výplatu zhruba o 50 procent, jako tomu bylo loni, uvedl: "Při pohledu na naši hotovostní situaci je to samozřejmě do jisté míry realistické."

Unipetrol není zadlužený a naopak drží hotovost, což kritizují minoritní akcionáři. Ti rovněž zpochybňují loňský nákup společnosti Spolana od mateřské PKN Orlen. „My si myslíme, že to bylo správné rozhodnutí,“ řekl Kastelik. „Když se podíváme na současnou makroekonomickou situaci, je trh s PVC (na kterém Spolana podniká) poměrně zdravý. Myslíme si, že to bude pokračovat."

Spolana bude pro Unipetrol dalším investičním projektem. Kastelik řekl, že přípravy by měly začít v příštím roce a investice dosáhne až 3 miliard korun.