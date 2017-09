12.h - Evropa oslabuje kvůli geopolitice a US počasí, euro silnější, ropa pokračuje v růstu, BCPP lehce v minusu kvůli bankám

Evropské akciové trhy v průběhu dopoledne lehce oslabují. Investoři se obávají negativního vlivu geopolitického a povětrnostního rizika. Zatím stále pouze slovní konflikt s KLDR rozhodně nekončí a na scénu se dostavují obavy z dalšího vývoje a směru hurikánu Irma, který se blíží do karibské oblasti a mohl by zasáhnout Floridu. Irma zesílila na 5. a nejvyšší stupeň nebezpečnosti s rychlostí větru až kolem 300 km/h. Analytici předjímají možné škody na americkém pobřeží a varují, že následky by mohly být ještě horší než u Harveyho, který tento týden teprve doznívá.Dřívější odhady hovořily o tom, že pokud by nepojištěné škody způsobené Harveym překonaly cca 130 mld. USD , mohlo by to mít negativní dopady na celou americkou ekonomiku. Kalkulace pro Irmu jsou již nyní na úrovni 200 mld. USD veškerých škod. Florida je předním vývozcem některých komodit jako jsou například citrusy. Oslabení růstu americké ekonomiky by bylo globálním negativním motivem.Jediným rostoucí evropským sektorem jsou dnes automobilky díky zlepšení investičního doporučení pro Fiat od Barclays a zlepšení doporučení pro Daimler od Goldman Sachs.Investoři s napětím vyhlížejí zítřejší výstupy z jednání bankovní rady ECB. Názory se poměrně liší, což celkovou nervozitu jen více stupňuje. Euro dopoledne pokračuje v lehkém posilování vůči dolaru Koruna zpět ad hranicí 26,1 za euro Ropa dopoledne pokračuje ve svém včera započatém růstu díky komentářům naznačujícím možnost dalšího prodloužení produkčních škrtů ze stran OPECu a hlavních nečlenů. pozitivní je také oslabování dolaru . Pravidelné týdenní statistiky o vývoji a stavu zásob a produkce v USA budou vzhledem k pondělnímu svátku k dispozici až o den později tzn. dnes navečer a zítra. BCPP dopoledne lehce oslabuje. Proti zájmu o ČEZ Unipetrol se staví především korekce na bankách. Unipetrol po pozitivním hodnocení firemní budoucnosti zamířil nad hranici 300 Kč Pegas klesá na hranici 1000 Kč