Průmysl i zahraniční obchod vlivem celozávodních dovolených zpomalily (Analýzy makroindikátorů)

Meziměsíční propad průmyslové produkce skoro o 10 % kvůli celozávodním dovoleným nezabránil zrychlení meziročního růstu na 3,3 %. Tento vývoj průmyslu se odrazil v dynamice obchodní bilance. Ta také meziměsíčně utrpěla, ale v meziročním srovnání se vyvíjí pozitivně. Dnešní čísla však v žádném případě nepředstavují riziko pro náš odhad růstu HDP za letošní rok ve výši 4,3 %, protože jde o jednorázové prázdninové vlivy.

Po nepříjemném překvapení průmyslové výroby v červnu se v červenci průmyslová výroba meziměsíčně propadla o 9,8 %, avšak meziroční dynamika růstu zrychlila na 3,3 %. Za meziměsíčním vývojem můžeme vidět tradiční působení letních celozávodních dovolených nejen v automobilovém průmyslu. Jejich začátek od 1. července ve Škodě Auto a TPCA už pravděpodobně stál za zpomalením v červnu, když jejich dodavatelé utlumili výrobu o několik dní dříve. Vyšší meziroční tempo růstu celého odvětví jde ovšem na vrub posunutí celozávodní dovolené v Nošovicích na začátek srpna, kdy vloni byla v tomto závodě Hyundai v červenci.

Vzhledem k těmto jednorázovým vlivům není třeba vývoji průmyslové výroby přes prázdniny připisovat velkou váhu. Ty totiž na podzim odezní a za celý letošní rok by průmysl měl přidat 8,5 %. Tímto směrem míří i zakázky v průmyslu, kterých i přes dovolené v celé Evropě přijaly průmyslové podniky o 8,5 % více než loni a i z domácích zdrojů vzrostly o 5,8 %.

Po včerejším velmi příznivém číslu o vývoji průměrné mzdy v celém hospodářství (http://bit.ly/mzdy2Q17) dnes údaje o vývoji mezd v průmyslu pokračování tohoto trendu potvrzují. V červenci mzdy v průmyslu přidaly 7,4 % y/y.

Stavebnictví v červenci překvapivě výrazně zpomalilo. Meziroční růst totiž dosáhl pouhých 1,8 %. Po sezónním očištění však také pokleslo o 2,3 %. Za tímto vývojem stojí především inženýrské stavitelství, jehož výstup se snížil meziročně o 10,2 %. Jeho výkonnost je tak i nadále velmi limitována vládními investicemi kvůli stále slabému čerpání prostředků z EU, na které vládní investiční aktivita spoléhá i v tomto předvolebním čase.

Naopak se daří pozemnímu stavitelství. To přidalo solidních 7,5 % y/y. Další indikátory naznačují, že situace by se v zbytku roku mohla vyvíjet pozitivním směrem. Inženýrské stavitelství bude nadále záviset na vývoj čerpání prostředků z EU, který by se snad už mohlo nastartovat. Naopak pozemní stavitelství bude těžit z vyšší investiční aktivity soukromého sektoru, na což už ukázala struktura investic v prvním čtvrtletí, kde se obnovil růst investic do ostatních budov a staveb.

Zahraniční obchod letos poprvé zaznamenal schodek

Bilance zahraničního obchodu České republiky poprvé od loňského prosince zaznamenala schodek, a to ve výši 2,1 mld. CZK. Oproti loňskému červenci byl deficit o 1,9 mld. CZK hlubší. Vývoj dovozu a vývozu kopíruje vývoj průmyslové výroby. Meziměsíčně se export i import propadly v souladu s tím, jak průmyslové podniky měly v červenci celozávodní dovolené. V meziročním srovnání ovšem exporty i importy přidaly, když tempo růstu importů předstihuje exporty. Důvodem je silná spotřebitelská i investiční poptávka, která je dovozně náročná. I pohled na strukturu zahraničního obchodu ukáže na silnou korelaci s průmyslovou výrobou. Meziročně se prohloubil schodek se základními kovy o 1,7 mld. CZK, které jsou základním vstupem průmyslové výroby a vzrostl přebytek bilance s motorovými vozidly o 4 mld. CZK. Také chemický průmysl ukazuje prostřednictvím bilance obchodu svou sílu, když se schodek bilance s ropou a zemním plynem prohloubil o 3,4 mld. CZK a naopak se snížil deficit s koksem a rafinovanými ropnými produkty.

Smíšené červencové výsledky pro náš odhad celoročního vývoje HDP (4,3 %) nepředstavují žádné riziko. Dnešní údaje bereme jako každoroční prázdninový vývoj. Avšak meziročně jsou výsledky lepší a předstihové indikátory i jiná data ukazují, že během podzimních měsíců bude ekonomický vývoj dále akcelerovat.