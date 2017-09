Je potřeba se výplatnici podívat zpříma do očí … a zvýšit sazby

ČNB nemůže zůstat klidná. Očekávala růst mezd na šesti procentech. Podobně centrální banku překvapil růst HDP tažený spotřebou domácností.

Jak může centrální banka uvažovat?

Inflační cíl plníme a nejen díky jednorázovým faktorům. Na rozdíl od EU je i jádrová inflace nad cílem. V dalších měsících může dojít k zvolnění tempa, ale pořád bude jádro blízko dvou procent.

Trh práce je vyluxován, takže tlak na mzdy nepoleví. I díky tomu, že politické strany jsou před volbami ve slibech zvýšit mzdy štědré. Takže mzdové tlaky jen tak nepoleví.





Rychlý růst cen nemovitostí není žádnou novinkou, ale samozřejmě ve světle vyšších příjmů domácností se stane argumentem pro potřebu bojovat s rizikem přepálení nemovitostního trhu. Ty se sice snaží bankovní rada tlumit makroprudenčními nástroji ala limit na LTV. Ale diskuse na zasedání ukazuje, že část rady by ráda zasáhla i sazbami.





K tomuto mixu přidejme kurz. ČNB očekávala, že kurz koruny bude posilovat. Ve Zprávě o inflaci píše: „Kurz koruny vůči euru dle prognózy dále posílí. Prognóza kurzu pro třetí čtvrtletí 2017 zohledňuje dosud pozorovaný vývoj na devizovém trhu. I v dalších čtvrtletích bude kurz zpevňovat.“

Ale kačka neposiluje. Již na minulém zasedání bankovní rada přemítala, že pokud koruna po zvýšení sazeb neposílí, znamená to, že trh bere zvýšení sazeb jako jednorázovou záležitost. Pokud ekonomika šlape rychleji, tak centrální banka nepotřebuje, aby si trh myslel, že jde o jednorázovku. Plus v posledních měsících tradiční obava centrální banky, že by koruna mohla oslabit, pokud by zahraniční investoři začali prodávat své pozice. S tím je spojena emisní politika Ministerstva financí, u které není zcela jasné, zda cílem je snížit náklady na obsluhu dluhu nebo dluh.





V tomto poptávkovém prostředí klesají reálné sazby centrální banky. Jinými slovy, měnová politika přispívá k další akceleraci poptávkových tlaků. Když naposledy mzdy rostly kolem sedmi procent, tak reálná repo sazba (deflována jádrovou inflací) byla plus dvě procenta a nikoliv pod mínus dvěma procenty jako nyní.





Když tyto faktory poskládáme dohromady, tak ČNB bude chtít zvýšit sazby. Centrální banka v letošním roce zasedá 27. září, 2. listopadu a 21. prosince. Co od posledního zasedání řekli členové bankovní rady?

Mojmír Hampl, 29.8.: „Na každém dalším zasedání bude relevantní diskutovat další zvýšení sazeb.“ K možnosti, zda by hlasoval pro zvýšení už v září, řekl, že to nevylučuje a že „Je možné, že další zvýšení přijde na příštím zasedání“.





Marek Mora, 30.8.: „Pokud by přetrvávaly současné podmínky výkonnosti české ekonomiky a zásadně se nezmění zahraniční podmínky, tak se osobně domnívám, že by prostor pro další zvýšení sazeb ještě do konce roku mohl být. Samozřejmě ve chvíli, kdy by ECB naznačila, že začne také dělat nějaké kroky k návratu k normálu ve své měnové politice, neboli k ukončení současného extrémně uvolněného režimu, tak by nám to pomohlo samozřejmě o