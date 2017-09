Irma zesílila na nejvyšší stupeň nebezpečnosti. Škody by mohly dosáhnout až 200 mld. USD

V USA byl včerejší negativní vývoj akciových trhů přičten k nejistotě ohledně dalšího vývoje hurikánu Irma, který by mohl mít ničivý dopad, pokud by se dostal nad území USA. Irma zesílila na nejvyšší 5.stupeň nebezpečnosti s rychlostí větru přes 185 mil za hodinu = téměř 300 km/h a míří k Porto Ricu a také k Floridě.



Předběžné odhady škod, které by mohl napáchat, jsou vyčísleny na stovky miliard amerických dolarů a odhadují se vyšší než v minulosti u ničivého hurikánu Katrina.



Podle analytiků by Irma mohla být ještě mnohem silnější, což rapidně zvyšuje riziko ztrát včetně těch na lidských životech. Analytici Barclays upozorňují, že kdyby území USA zasáhla bouře o síle 4. stupně nebezpečnosti jako v roce 1926, tak by se škody s největší pravděpodobností vyšplhaly na cca 125-130 mld. USD. Silnější bouře by mohla škody posunout směrem k 200 mld. USD. U Harveyho se odhadovalo, že pokud se nepojištěné škody dostanou nad 130 mld. USD, tak by to již mohlo mít negativní vliv na vývoj americké ekonomiky.



Vzniklá nejistota se odráží na sektoru pojišťovnictví a táhla index S&P 500 k nižším hodnotám. Přece jen je případný zásah přírodní katastrofou zdrojem obav pro velké finanční domy, kterým naběhne skrze poničený majetek postižených obyvatel a firem povinnost v podobě pojistného plnění.



Šimon Janů