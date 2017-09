Rozbřesk: Dobré časy = rychlejší dohánění vyspělé Evropy

Ekonomická teorie říká, že chudší by měli časem dohánět bohatší, a to jak v hospodářském výkonu, tak v mzdové úrovni. Jenže tato zákonitost nefunguje jednoduše jako mechanický budík, který natáhnete, a on pak už jen rovnoměrně běží. Dohánění neboli konvergence probíhá ve vlnách. Ty výrazně sílí právě v dobrých časech, jako jsou tyto. Český růst je oproti eurozóně více jak dvojnásobný a mzdy vystřelily vzhůru o 7,6 % - v eurozóně rostou “pouze” zhruba o 1,5 %. Proč najednou tak velký skok?



Česko je podobně jako řada dalších konvergujících ekonomik o poznání otevřenější s cykličtější ekonomikou než hlavní obchodní partneři na západ od našich hranic. S trochou nadsázky se dá říci, že se jedná o “turbo” Německo. Za dobrého počasí uhání vpřed více než dvojnásobnou rychlostí, ale za horšího naopak dokáže o to rychleji zpomalit.



Naposledy takové dobré časy panovaly před velkou finanční krizí v letech 2005-2008. HDP na hlavu v paritě kupní síly v těchto třech letech vzrostlo ze 78 % na 85 % průměru EU. Současně s tím šly vzhůru i hodinové mzdy v průmyslu, a to z 5,5 nad 9 euro na hodinu. Od té doby byl ovšem posun minimální a připomínal pohyb nerozhodného hlemýždě. Za posledních devět let hospodářská úroveň vystoupala “pouze” z 85 na 87 % HDP Unie a mzdy v průmyslu se posunuly kosmeticky k 10 euro za hodinu.



Soudě podle silných čísel za rok 2017 jsou ale dobré časy načas zpět. To je dobrá zpráva pro řadu zaměstnanců především v hůře placených profesích. Konvergence v dobrých časech totiž probíhá nejen na úrovni celých ekonomik, ale dohánějí i chudší profese a zaostávající regiony. Nejpomaleji ostatně rostou mzdy v Praze a v odvětvích jako je bankovnictví nebo IT. Špatnou zprávou je, že takto dobré časy v minulosti nikdy netrvaly příliš dlouho…



TRHY



CZK a dluhopisy

Česká koruna nebyla schopna ocenit raketový růst mezd. I když všechna makročísla ukazují na pomalu se přehřívající ekonomiku a volají po vyšších sazbách, guvernér Rusnok včera naznačil, že si bude chtít počkat nejprve na listopadovou prognózu. Další růst sazeb v listopadu byl a po slovech guvernéra i zůstává naším hlavním scénářem. Koruna bude ve zbytku týdne primárně ovlivněna výsledkem zasedání ECB - pokud nedokáže Mario Draghi ve čtvrtek působit alespoň trochu jako holubice, mohla by se celá střední Evropa dostat pod tlak.



EURUSD + zahraniční FX

Nejenom strach z nukleárního konfliktu se Severní Koreou, ale především jednoznačně holubičí rétorika z Fedu poslaly včera výnosy amerických dluhopisů a dolar viditelně níže. S trhem zamávaly především výroky členky rady guvernérů Fedu Brainardové, která uvedla, že by byla opatrná s dalším zvyšováním sazeb, dokud si nebude Fed jistý, že inflace je na cestě k (2%) cíli. Kromě toho dodala, že se jí ceny aktiv nezdají přepálené, což posunuje lehký otazník nad “plánovaným” zahájením kvantitativního utahování na konci tohoto měsíce. V tomto ohledu mohou být zajímavá dnešní data ohledně podnikatelské nálady ve službách (ISM), vystoupení dalšího klíčové člena Fedu Dudleyho (v 16:00) a zveřejnění Béžové knihy Fedu.



Z hlavních trhů bude určitě upřena pozornost na Bank of Canada, která by mohla zvýšit hlavní úrokovou sazbu z 0,75 % na 1,00 % (trh s tím počítá ze 43 %). Pokud by BoC něco takového provedla, pohne se úroky všude na světě (směrem vzhůru) a zřejmě by pomohla i americkému dolaru (v paritě s eurem).



Z regionálních trhů si pozornost určitě zaslouží zasedání polské centrální banky. Ačkoliv se žádná změna sazeb nečeká, tak NBP může vyslat lehce jestřábí signál s ohledem na silný růst domácí poptávky.



Ropa

Cena ropy Brent v pondělí rostla a dostala se nad 53 USD/barel.



Trh v USA se mezitím stále vzpamatovává z následků hurikánu Harvey; mimo provoz je cca pětina americké rafinační kapacity, i když část z ní již údajně znovu nabíhá. To naznačují i změny forwardových křivek benzínu a ropy; vcelku významný růst cen americké ropy WTI se tak včera týkal hlavně krátkého konce forwardové křivky a šel ruku v ruce s utahováním časových spreadů.



Akcie

Úvod týdne pro americké trhy nedopadl příliš pozitivně, když hlavní americké indexy ztrácely v průběhu dne shodně přes jedno procento. Hlavní brzdou táhnoucí trhy do mínusu byl včera bezesporu finanční sektor. Ten ztratil 2,3 %, když hlavním propadákem dne byly banky Bank of America a Goldman Sachs, jejichž akcie zlevnily o 3,5 %.