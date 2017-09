Ranní zpráva z finančního trhu: Ve Spojených státech se zlepší nálada ve službách

Ve Spojených státech bude dnes zveřejněn ISM mimo oblast průmyslu. Ten si v srpnu zřejmě o více než jeden bod polepšil. V eurozóně je kalendář ekonomických událostí prázdný. Zajímavější dění bude tentokrát v regionu, kde nás čeká česká průmyslová výroba a zahraniční obchod. Obě statistiky si však v důsledku celozávodních dovolených pohorší. Polská centrální banka dnes ponechá úrokové sazby beze změny.

Dnešní data mnoho vzruchu neslibují

Ve Spojených státech bude dnes zveřejněn index ISM mimo oblast průmyslu. Ten se v červenci propadl o výrazných 3,5 bodu. Již zveřejněný ISM v oblasti průmyslu v srpnu příjemně překvapil, což slibuje zlepšení i pro mimoprůmyslovou oblast. Dnešní indikátor by si tak měl podle konsenzu trhu vylepšit reputaci o více než jeden bod.

Revize PMI euru náladu nezkazila

Společná evropská měna včera oscilovala kolem úrovně 1,190 USD/EUR. Náladu jí nezkazila ani mírná revize indikátorů PMI za celou eurozónu směrem dolů. Kompozitní PMI na úrovni 55,7 bodu je totiž stále konzistentní s růstem ekonomiky v Q3 17 o solidních 0,5-0,6 % q/q a tak se euru na slabší úrovně nechce. Dnes ráno zveřejněné tovární objednávky v Německu zaostaly za očekáváními, když v meziměsíčním srovnání propadly o 0,7 %. Projevil se v nich zřejmě vliv celozávodních dovolených.

Dovolené zbrzdí český průmysl i zahraniční obchod

Na červencových výsledcích české průmyslové výroby a zahraničního obchodu se zřejmě podepíší celozávodní dovolené. Jejich dřívější začátek již srazil červnovou průmyslovou výrobu v meziměsíčním srovnání do červených čísel a ne jinak tomu bude v červenci. V meziročním srovnání však očekáváme silný růst na úrovni 7,2 %. Většina celozávodních dovolených totiž probíhala ve stejném období i vloni. Navíc v některých automobilkách byly letos dovolené kratší.

Výpadky v oblasti automobilového sektoru se promítnou i do bilance zahraničního obchodu. Očekáváme proto pouze mírný přebytek na úrovni 0,3 mld. CZK, po červnových 18,8 mld. CZK. Podobný propad jsme však zaznamenali i v loňském roce. Letní statistiky proto není radno přeceňovat. V následujících měsících se podle našich předpokladů vrátí opět k vyšším hodnotám.

V Polsku dnes končí dvoudenní zasedání tamní centrální banky. Nová inflační zpráva byla publikována v červenci, a tak od dnešního zasedání nelze mnoho nového očekávat. Úrokové sazby zůstanou beze změny na úrovni 1,5 %, a to až do poloviny roku 2018, kdy očekáváme jejich první zvýšení.

České mzdy nabraly na tempu

České mzdy ve druhém čtvrtletí překvapily růstem o 7,6 % y/y. Ze mzdy však ukrojila svůj díl inflace. I tak ale reálné mzdy v meziročním srovnání stouply o výrazných 5,3 %. Nejvíce rostly mzdy v oblasti ubytování, stravování a pohostinství (15,8 % y/y), kde se zřejmě stále ještě jednalo o vliv zavedení EET a nárůst minimální mzdy. Růst mezd bude podle našeho názoru pokračovat i nadále. Za celý letošní rok by nominální mzdy měly přidat v průměru 6,4 %. Podobně by tomu mohlo být i v příštím roce. Kurz koruny na dnes zveřejněná čísla ale posílením nereagoval. Korunu zchladilo vystoupení guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka, který prohlásil, že nevidí důvod se zvyšováním úrokových sazeb spěchat. Dále uvedl, že zde pro takovýto krok v tuto chvíli není dostatek informací a že by preferoval vyčkat na další inflační prognózu, která bude diskutována 2. listopadu. Koruna tak reagovala oslabením z 26,07 CZK/EUR až na 26,11 CZK/EUR. V průběhu dne však korigovala zpět k úrovni 26,08 CZK/EUR.