Vyšší platy, nižší daně. Strany před volbami "šermují" stamiliardami

Parlamentní volby se blíží mílovými kroky a čeští politici se snaží přetáhnout voliče na svou stranu i velkými předvolebními sliby. Nechybí nižší daně nebo vyšší platy. Pokud by se sliby změnily v realitu, stálo by to stovky miliard korun.

Hnutí ANO, které už je dlouho favoritem nadcházejících voleb, mimo jiné slibuje, že řadu výrobků přeřadí do nižší sazby DPH nebo sníží sazby sociálního pojištění až o pět procent.



A kolik by to celé stálo? Podle Hospodářských novin by tyto změny ročně zatížily státní rizpočet až sumou 115 miliard korun. Ještě štědřejší je se svými sliby sociální demokracie.





ČSSD voliče láká na další zvyšování platů (nejen ve státní správě), evergreenem jsou i nižší daně pro všechny. Tyto i další vábničky na voliče by ročně vyšly na přibližně 120 miliard korun ČSSD i další politické strany přitom spoléhají na to, že takto vysoké výdaje nebudou problémem díky tomu, že se české ekonomice nebývale daří, platy rostou a nezaměstnanost je rekordně nízká. A mělo by to vydržet i nadále.Na snížení daní a levnější sociální pojištění vábí před volbami i ODS. Sama strana odhaduje, že její plány ročně spolknou 80 miliard korun S velkým snížením odvodů na sociální pojištění operuje i TOP 09. Jenže pokles o osm procent by v příjmové části rozpočtu vytvořil díru přes 100 miliard. A chyběly by peníze na důchody - to chce TOP 09 řešit tím, že do důchodového systému přelije třetina vybrané daně z přidané hodnoty