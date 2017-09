DOWER-D: Tuzemský a globální akciové trhy!

Dnes si všimněme rozdílů mezi tuzemským a globálními akciovými trhy. Hlavním faktorem dění na akciových trzích je nadále geopolitické napětí na Korejském poloostrově. V Evropě investoři vyhlížejí čtvrteční zasedání měnového výboru ECB. Obávají se snížení stimulační podpory ze strany ECB. To je tradičně chápáno jako negativní signál pro akciové trhy. Ve světě se totiž v těchto dnech množí hlasy, že ukončení či postupné omezování míry stimulace je ten nejlepší krok, který mohou pro celkovou stabilizaci ekonomické situace ve světě udělat centrální banky.

Domácí akciový trh ohrožuje především rostoucí riziko korekce. Týká se hlavně cyklických titulů. Šanci naopak nabízejí "dividendové" tituly s pravidelnou dividendou a tituly s dlouhodobou "jistotou", například Philip Morris CZ. S určitou mírou optimismu se můžeme dívat i na akcie Unipetrolu a možná i Erste Bank.

Unipetrolu, graf 1, sice hrozí korekce, protože už poměrně dlouho roste, ale nový růstový potenciál mu naopak do dalších týdnů vkládá do vínku plánované spuštění nové polypropylenové jednotky v roce 2019 a šance na znovuzařazení do prestižního indexu MSCI. Erste Bank, graf 2, může těžit z výrazného snížení bankovní daně v Rakousku a z postupné stabilizace úrokových marží. "Stabilizující potenciál" Philip Morris CZ, graf 3, je dostatečně znám.

Graf 1, Unipetrol, OS MACD a Bollingerova pásma k 5.9.2017



Graf 2, Erste Bank, OS MACD a Bollingerova pásma k 5.9.2017

Graf 3, Philip Morris, OS MACD a Bollingerova pásma k 5.9.2017

Příští týdny budou dál především o nadějích a očekáváních:

Poroste nebo poklesne na Korejském poloostrově politické i vojenské napětí?

Prosadí Donald Trump v USA svou daňovou reformu?

Jak budou pokračovat evropská jednání o brexitu?

Budeme mít na tuzemském akciovém trhu ještě šanci něco rozumného koupit?

DOWER-D