Amerika do nového týdne vkročila levou nohou

Americké akcie díky včerejšímu svátku vkročily do nového týdne až dnes a to levou nohou. Úvod týdne pro americké trhy nedopadl příliš pozitivně, když hlavní americké indexy ztrácely v průběhu dne shodně přes jedno procento. Dnešek nepřinesl žádná stěžejní makrodata, od kterých by se trh mohl odrazit a tak hlavní hybnou silou byl sentiment. Ten díky stále vyhrocené situaci KLDR vs. USA, zůstává zatím negativní. Hlavní brzdou táhnoucí trhy do mínusu byl dnes bezesporu finanční sektor. Ten dnes ztratil 2,3 %, když hlavním propadákem dne byly banky Bank of America a Goldman Sachs, jejichž akcie zlevnily o 3,5 %.



Na zcela opačném pólu dnes byly komodity. Lehká americká ropa WTI rostla o 2,70 % a brent přidal 1,60 %. Cena zlata se dnes vyšplhala na své více jak roční maximum, aby zakončila na hodnotě 1340,3 dolarů za trojskou unci, + 0,6 %.



Americký dolar na páru s eurem oslabil o kosmetických 0,2 % na hodnotu 1,192 a nejspíš si tak nechává prostor na zítřejší zápis ze zasedání centrálních bankéřů, tzv. béžovou knihu. Česká koruna i přes pozitivní výsledek reálných mezd dnes spíše ztrácela. Vlnu chladu přinesl sám guvernér ČNB Rusnok, který naznačil, že další zvyšování sazeb letos nemusí být nutně na pořadu dne. Česká koruna tak dnes uzavírá na páru s eurem na hodnotě 26,10.