NÍZKÉ DANĚ V MAĎARSKU NEUČAROVALY

Maďarského vlastníka má aktuálně 1 781 českých firem, což je o 120 víc než koncem loňského roku a jednou tolik než v roce 2013. Objem maďarského kapitálu upsaného v základním jmění českých firem přesáhl 5,3 miliardy korun, což je historické maximum. Vyplývá to z analýzy poradenské společnost Bisnode.

„Korporátní daň ve výši devět procent, která platí od začátku letošního roku, udělala z Maďarska daňový ráj v srdci EU. Cílem maďarské vlády bylo přilákat zahraniční kapitál a dosáhnout hospodářského růstu. Nicméně masivní odliv společností do Maďarska, které by se přesouvaly sídla za účelem daňové optimalizace, se zatím nekoná, a to přes to, že má Maďarsko nejnižší daně ze zisků firem v EU. Počet českých firem, které mají maďarského vlastníka, letos přibývá nejpomaleji za poslední čtyři roky, Zdá se, že nízké daně nejsou všechno,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová.

V pomyslném žebříčku nejčastějších zahraničních majitelů českých firem, který sestavuje Bisnode, Maďarsku patří 14. příčka.

Výrazněji, než počty firem se letos zvyšoval objem maďarského kapitálu upsaného v základním jmění českých firem. Objem maďarského kapitálu upsaného v základním jmění českých firem přesáhl 5,3 miliardy korun, což je o 1,9 miliardy víc než v roce 2016.

Vývoj objemu maďarského kapitálu v českých firmách

Rok Kapitál v Kč Počet firem s maďarským vlastníkem Aktuálně 2017 5 304 823 582

1 781

2016 3 435 703 903 1 661 2015 5 087 837 782 1 373 2014 5 093 425 985 1 179 2013 4 986 003 770 897

Zdroj: Bisnode