Letošní filmové dojné kravky a recept na vysokou návratnost investic

Které filmy jsou letos zásahem do černého a jak se to promítá do cen akcií filmových studií? Podle Box Office Mojo si letos na globální úrovni zatím vede nejlépe Kráska a zvíře. Tento počin doposud generoval 1,26 miliardy dolarů, výroba stála Disney 160 milionů dolarů. Universal Comcastu dokázal obsadit druhé místo s Rychle a zběsile. Tržby u tohoto filmu dosáhly 1,24 miliardy dolarů, náklady se pohybovaly kolem 250 milionů dolarů. A na třetím místě je Já padouch 3, který stejnou filmovou stáj stál 80 milionů dolarů a vydělal 976 milionů dolarů.





Jak ukazuje následující graf, akcie Disney a Comcastu jdou nejednou proti sobě a posledních 12 měsíců jim přináší poměrně rozdílné výkony. U obou ale slušné – první akcie si připisuje asi 10 % a druhá dokonce více než 20 %. U Disney se přitom podle analytického konsenzu na FT čeká v letošním i příštím roce téměř pravítkový růst tržeb odpovídající růstu předchozích let. Ale Comcast by měl letos „škobrtnout“ stagnací tržeb a k růstu by se měl vrátit až příští rok. A z grafu také vidíme, že Netflix sice může být na rozdíl od tradičních filmotvůrců těžce ztrátový, investoři ale pevně věří, že jeho investice se jednou obrovsky vyplatí. Návratnost této akcie za posledních 10 měsíců se tak blíží 80 % (ale znatelně vyšší je i volatilita):





Zdroj: Financial TimesU amerických filmotvůrců a poskytovatelů přidružené zábavy je zřejmý posun směrem ke snaze vyždímat z úspěšných sérií a pokračování co se dá. A také geografický posun směrem k Číně. Americký trh totiž má své nejlepší roky za sebou a například PwC odhaduje, že domácí trh poroste do roku 2021 jen o 1,6 % ročně. Není tak divu, že i toto odvětví stejně jako řada jiných hledí s nadějí na Čínu.Pohled na první graf, který ukazuje ohromné návratnosti investic vložených do nejúspěšnějších filmů, může budit otázku, jaká je vlastně návratnost všech investic (ROI) těchto společností. Odpověď je jednoduchá: Mnohem menší. Disney dosáhl v minulém roce ROI ve výši pohybující se něco málo pod 14 %, Comcast je zhruba na polovině. Tyto společnosti se tak v určitém smyslu podobají fondům rizikového kapitálu. Obě skupiny mají totiž portfolio investic , z nichž se některé stanou oním zásahem do černého s ROI pohybujícím se v mnoha desítkách, či stovkách procent. Vedle toho ale investují do řady projektů, které tuto vysokou návratnost notně ředí tím, že tak tak pokryjí svůj náklad kapitálu, či se z nich vyklube střela vedle.Jaké filmy jsou historicky nejúspěšnějšími dojnými kravkami? Z pohledu ROI přináší odpověď následující tabulka. Na první místo se dostalo dílo Paranormální aktivita, na kterém tvůrci realizovali návratnost ve výši dosahující téměř 20 000 % (náklady 450 tisíc dolarů , příjmy téměř 90 milionů dolarů ). Další v pořadí už generovaly ROI ve výši dosahující „jen“ jednotek tisíců procent:Je zajímavé, že mezi nejúspěšnější filmy z hlediska ROI se často řadí horory. Evidentně platí, že vybudit v nás strach moc nestojí (stačí trochu křiku a kečupu), ale vyplácí se to. Recept na budoucí vysokou návratnost investic v tomto odvětví může tedy na základě uvedeného možná znít: Horor v Číně.Na závěr ale zdůrazněme, že ROI ovšem není nutně tím nejlepším ukazatelem úspěšnosti investičního projektu, respektive měřítkem, podle kterého bychom se měli rozhodovat. Důvod je prostý: Vysoká návratnost u menších částek obvykle nepřináší takové celkové zisky jako o něco nižší návratnost realizovaná na velkých částkách. Z hlediska celkové ziskovosti filmů je na prvním místě Avatar. Jeho ROI se pohybuje „jen“ v řádech několika stovek procent, ale celkově film vydělal hodně nad miliardu dolarů