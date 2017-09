Kanada je zajímavou růstovou příležitostí, ale není bez rizik

Analytici odhadují, že kanadská centrální banka (BoC) by měla na týdenní schůzi zachovat úrokovou sazbu beze změny. Většina ekonomů nicméně očekává, že BoC na říjnovém zasedání sazby zvýší.

Zvýšení sazby v říjnu na 1,00 % očekává 24 z 33 dotazovaných ekonomů, zatímco šest se domnívá, že BoC zvýší sazby už ve středu 6. září. Silné údaje o kanadském HDP z minulého týdne přesvědčily analytiky, že BoC bude pravděpodobně zvyšovat sazby rychleji, než se dříve odhadovalo. Další tři dotázaní si mysleli, že se tak stane až v lednu.

Kanadská centrální zvýšila své sazby v červenci poprvé za sedm let, a to i přes slabší inflaci. Dva roky poté, co byla kanadská ekonomika zasažena prudkým propadem ropy se země rychle vzpamatovala a aktuálně patří mezi sedm nejrychleji rostoucích rozvinutých zemí. Růst HDP za druhé čtvrtletí dosáhl nejlepší úrovně za šest let, roční přírůstek činil 4,5%. Tento výsledek překonal všechna očekávání analytiků.

Forexový trh aktuálně kótuje zhruba 50% pravděpodobnost zvyšování sazeb na zítřejším zasedání, což je výrazně více oproti 20% pravděpodobnosti před zveřejněním dat o HDP, a 100% pravděpodobnost tohoto kroku v říjnu.

Ale ani kanadská ekonomika není bez problémů. Mezi největší rizika patří nafouknuté ceny nemovitostí ve velkých městech, které dosahují astronomických rozměrů. Zvýšení sazeb může vést k poklesu cen nemovitostí, a to bude pravděpodobně působit na zpomalení hospodářského růstu. Centrální banka by proto měla být při rozhodování o zvyšování sazeb velmi opatrná.