Intenzivní prodeje ropy, zlato v průlomu

• V minulém týdnu fondy omezily býčí sázky u hlavních komodit o 9 %

• Pokles ropy WTI o 105 671 lotů byl rekordním týdenním poklesem

• Severokorejské jaderné testy zvyšují poptávku po bezpečných komoditách

• Zlato prorazilo nad 1 300 dolarů za unci, stříbro drží krok jen obtížně

Hedgeové fondy v minulém týdnu omezily býčí sázky o 9 % u všech hlavních komodit. Kupce i nadále lákaly vzácné a průmyslové kovy, zatímco krátké prodeje u ropy WTI padaly. Čím dál více se totiž ukazovalo, že třetí pokus o býčí cyklus v tomto roce vykazuje známky neúspěchu.

Rekordní týdenní pokles u ropy WTI

Prodávání ropy WTI se zrychlilo, když hurikán Harvey ochromil poptávku rafinérií v oblasti Texaského zálivu, což způsobilo dramatický pokles poptávky po surové ropě. Pokles o 105 671 lotů u čistých dlouhých pozic WTI byl největším zaznamenaným týdenním poklesem. Stimulovaly ho v první řadě čerstvé rychlé nákupy, když se přerušil třetí letošní pokus o býčí cyklus. Benzín zaznamenal jen skromné zvýšení o třetinu. Toto číslo se nejspíš zvýšilo po minulém úterku, kdy se nadále šířily záplavy a zavíraly se rafinerie.

Zlato v průlomu nad 1 300 dolarů za unci, stříbro drží krok jen obtížně

Prolomení zlata nad 1 300 USD za unci vyvolaly čerstvé nákupy. Čisté dlouhé pozice se zvýšily o 18 % na 232 000 lotů, tedy nejvýš od září 2016. Poměr mezi dlouhými a krátkými pozicemi poskočil z 1 téměř k 19 v uplynulých několika týdnech. Jde o nejvyšší poměr od prosince 2012 a to by mohlo znamenat problém, pokud by se zlato prolomilo zpátky pod 1 300 dolarů za unci. Nyní to hlavně ukazuje, v jakém rozsahu trh pokračuje v tendencích k býčímu obratu.

Severokorejské jaderné testy, které proběhly o víkendu, ještě více zvýšily poptávku po bezpečných komoditách jako zlato. Prozatím v pondělí dosáhlo jedenáctiměsíčního maxima, když se obchodovalo výše než při prudkém vzestupu z noci, kdy v USA v listopadu probíhaly volby.



Stříbro se jen obtížně snaží udržet krok se zlatem, a to přesto, že má potenciální podporu od zvyšujících se průmyslových kovů. To je vnímáno jako znamení, že relativní podpora zlata vychází z diverzifikace a poptávky po bezpečných komoditách ve vztahu k Severní Koreji, nejistotě spojené s Trumpem a holubičím centrálním bankám. Výsledkem je, že čisté dlouhé pozice stříbra zůstávají 47 % pod dubnovým rekordem, zatímco zlatu bude stačit jen dalších 20 %, aby zastínilo svůj rekord z června 2016.

Nakupování měkkých komodit probíhalo s tím, že i nadále prodej kávy vyrovnávaly short-covering cukru a kakaa, ale i čerstvé nákupy bavlny. Pozdější vývoj přišel v reakci na obavy, že záplavy spojené s hurikánem Harvey by mohly snížit letošní úrodu. Obchodníci s obilninami se nadále přizpůsobovali kolapsu cen, jehož svědky jsme byli v uplynulých měsících. Nová kontraktní minima u futures kukuřice i prosincové pšenice podpořila setrvalé prodeje krátkých pozic.





Ole Hansen, hlavní komoditní stratég Saxo Bank