ING končí se sázkou na „obchod roku“ - nakupování koruny

Za obchod tohoto roku označovala loni nizozemská banka ING nakupování české koruny. To už je nyní ale zřejmě passé. Česká měna po dubnovém uvolnění kurzového závazku Českou národní bankou posílila méně, než se čekalo. A nizozemská bankovní skupina dnes uvedla, že svoje doporučení na českou měnu uzavírá.

Centrální bankéři v Praze pustili korunu ze řetízku letos 6. dubna, když jí v předešlých více než 3 letech bránili posunout se pod hladinu 27 korun za euro. Devizové intervence trvaly 41 měsíců. Když ČNB začala trhy připravovat na to, že tyto zásahy jednou skončí, poradila nizozemská skupina loni v září klientům, aby se přichystali na to, že hodnota koruny k euru potom povyskočí, a připravili si pozice.

Česká měna ale od dubnového odpoutání posílila k euru o pouhých 3,6 procenta. To mohlo být zklamání pro analytiky, z nichž někteří doufali i v až 10procentní zhodnocení. Před další významnou hranicí 26,00 za euro se česká měna zadrhla a po několika letmých pokusech o její proražení váhá.

„Na současných úrovních pozorujeme v rolování krátké pozice EUR/CZK nízký potenciální zisk vůči riziku,“ uvedla ING podle agentury Reuters.

Na překoupenost koruny upozorňují i představitelé ČNB, jejíž guvernér Jiří Rusnok na začátku srpna uvedl, že posilování koruny může být v příštích měsících tlumeno právě překoupeností trhu. Dnes se koruna naposledy obchodovala kolem 26,067 za euro, když si přes den udělala krátký výlet nad 26,11 po Rusnokových slovech, že s dalším zvýšením úrokových sazeb není třeba spěchat.

Někteří investoři už ze sázek na zhodnocení koruny začali couvat. Podíl zahraničních subjektů na držení českých státních dluhopisů se tudíž v červenci snížil na 45,6 procenta. V červnu přitom dosahoval rekordních 47,62 procenta.

Analytici ING tvrdí, že trh počítá pro letošní rok ještě s jedním zvýšením sazeb o 25 bazických bodů. Do konce příštího roku by to mohlo být 60 bazických bodů a centrální bankéři by prý museli naladit a nakonec i zahrát na mnohem víc jestřábí notu, aby dotlačili měnový pár významnějším způsobem níže.

Ekonom ČSOB Petr Dufek v komentáři k dnešním silným číslům o růstu mezd v Česku poznamenal, že „pro ČNB dnešní číslo znamená další známku toho, že česká ekonomika nabrala téměř neuvěřitelné tempo, a že prostor pro brzké zvýšení sazeb se zcela otevřel“.

Německá Commerzbank očekává, že ČNB zvýší úrokové sazby už na měnově politickém zasedání 27. září. Další zvýšení o 25 bazických bodů je prý možné čekat i v listopadu. Bank of America uvádí, že kurz „kolem“ 26 Kč za euro povede letos ještě k jednomu zvýšení sazeb o čtvrtinu procentního bodu. V příštím roce by se sazby mohly zvýšit o polovinu procentního bodu, trh ale podle ní pořád počítá s o něco méně razantním zvýšením (o 40 bazických bodů do konce 2018).

Zdroje: Reuters, BBG, Patria.cz