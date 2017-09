Rusnok: Česká ekonomika se přehřívá, není to ale nic fatálního

Česká ekonomika se do jisté míry přehřívá, ale není to nic fatálního. Utažení měnové politiky může, ale také nemusí přijít ještě letos, řekl guvernér České národní banky Jiří Rusnok na dnešní konferenci ve Zlíně. Centrální banka by se ráda odpoutala od ultra nízkých úrokových sazeb, ale pro rozhodnutí o jejich případném zvýšení by chtěl mít guvernér dostatek informací, a rád by si proto počkal na příští prognózu.

Nejbližší měnové jednání bankovní rady ČNB se koná 27. září. Novou čtvrtletní prognózu rada projedná až 2. listopadu. Klíčová dvoutýdenní reposazba (2T repo) je od srpna nastavena na 0,25 procenta.

Z české ekonomiky dnes přišla další dobrá data, tentokrát v podobě maloobchodních tržeb a růstu průměrných reálných mezd za druhé čtvrtletí. Za připomínku zde stojí, že inflace se zatím drží na odhadu ČNB a růst HDP jej dokonce výrazně předčil.

Rusnok se ale efekt dnešních dat pokusil utlumit, když řekl, že rychlý růst mezd pro něj není automatickým impulsem pro zvýšení sazeb. S tímto krokem by raději počkal na příští kvartální prognózu. Ekonomické ukazatele jsou podle něj mírně, nikoli dramaticky lepší než prognóza a klíčový bude celkový obrázek.

"Musíme tento údaj vzít spolu s ostatními údaji, zahrnout ho do našich nových kalkulací, analýz a prognóz, a potom až budeme mít celkový obrázek, pak se uvidí, jak se rozhodneme. Je to informace, která přidává maličko na váhu, že se vytváří prostor pro další zvýšení úrokových sazeb, ale ještě to není definitivní a z toho bych to automaticky neodvozoval," uvedl guvernér. Další prognózu ČNB bude mít bankovní rada k dispozici v listopadu.

Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 7,6 procenta na 29.346 korun. Zaměstnanci si tak polepšili v průměru o 2074 korun. Reálně, po zahrnutí inflace, se jejich měsíční výdělek zvýšil o 5,3 procenta.

"Růst mezd je dynamický. My jsme sice byli velmi optimističtí v těch předpovědích, asi mnohem víc než mnozí jiní, nicméně to ještě předčilo naše předpovědi. Ale zase není to nic tak překvapivého," uvedl Rusnok. Potvrzuje se podle něj, že česká ekonomika je ve velmi rychlé fázi svého růstu, která je doprovázena stále větším napětím na trhu práce. Nedostatek zájemců o práci pak logicky vede k růstu mezd, doplnil guvernér.

Podniky jsou podle něj zatím schopny růst mezd zajistit. "Charakteristické také je, že roste rychleji medián než průměr. To znamená snižuje se nám mzdová diferenciace, rostou rychleji nižší mzdy než vyšší mzdy, což zase potvrzuje nedostatek zejména pracovníků v dělnických profesích," dodal Rusnok.

Rusnokova dnešní vyjádření se zdají být v protikladu s dřívějšími slovy viceguvernéra České národní banky Mojmíra Hampla. Ten nedávno uvedl, že by na srpnovém jednání bankovní rady, kde chyběl, rozhodně hlasoval pro zvýšení sazeb ČNB. A hlas pro další zvýšení sazeb zvažuje hned na nejbližším dalším měnovém jednání 27. září. Téma bude odteď relevantní pro každé měnové zasedání bankovní rady, řekl v rozhovoru pro Reuters.

Shoda mezi oběma představiteli národní banky naopak možná panuje v názoru, že kurz koruny zůstává pro ČNB zásadním faktorem. Zaznělo to minulý týden z Hamplových úst a Rusnok se dnes podle médií vyjádřil v podobném duchu.

