Nepříjemné dilema centrálních bank by odstranil nejlépe konec QE

Hlavní světové centrální banky čelí v současnosti obtížným podmínkám, kdy selhávají jejich dříve fungující principy ovlivňování trhů a finančních podmínek v systému. Jedním z hlavních ekonomických konceptů, který se ukazuje v posledních několik letech jako nefunkční je vztah inflace nezaměstnanosti popsaný v rámci Philipsovy křivky. Ta ukazuje, že inflace nezaměstnanost jsou vzájemně ve stabilním a inversním vztahu. Tento princip mnozí ekonomové včetně těch z centrálních bank brali jako jeden ze základních fundamentů.V posledních letech má Philipsova křivka vážné trhliny respektive se ukazuje jako nefunkční. Jinými snaha centrálních bank ovlivnit jednu stranu zadání nepřináší kýžené efekty na straně druhé a naopak. Míry nezaměstnanosti v mnoha zemích světa se výrazně snížily a dosahují v mnoha případech dlouholetých ne-li dokonce absolutních minim ale kýžené zvýšení tempa růstu inflace se nedostavuje. Platy zaměstnaných stagnují a nebo rostou výrazně za obvyklými vzorci a dřívějšími zkušenostmi.Podle komentářů se to dá vysvětlit především tak, že příliš nízká míra nezaměstnanosti vytváří spíše tlak na vývoj mezd . Ty pak mohou dokonce klesat v lepším případě rostou jen velmi pomalu. Malý nebo žádný růst mezd pak nijak netlačí na růst cen v ekonomice Podle analytiků je hledání cesty z tohoto "bludiště" celkově poměrně obtížné. Jednou z možností, jak naložit s tou změnou je přizpůsobit své cíle a snížil dlouhodobé investiční cíle. To podle mnoha komentářů nemůže pojmenovaný problém vyřešit, ale spíše jen zmírnit jeho projevy respektive utlumit tlak na centrální banky. Jako lepší a celkově prospěšnější řešení se jeví možnost, že by centrální banky přestaly přímo ovlivňovat ekonomické podmínky a postupně utlumily své stimulační snahy, které k celkovému pokřivení základních fundamentů nejvíce přispěly. Bez měnového "vměšování" centrálních bank by se opět mohla obnovit rovnováha mezi dříve platnými a uznávanými fundamenty.