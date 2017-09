Eurodolar na houpačce

Euro proti dolaru je v posledních dnech jak na houpačce. Nejprve společná evropská měna posílila až nad k 1,20, což byl náš cíl z jara letošního roku, už v polovině minulého týdne však znovu zamířila pod 1,19. Co se děje?

Důvodem prvního z těchto pohybů byla konference centrálních bankéřů v Jackson Hole, na které se jak Yellenová tak Draghi měnové politice úplně vyhnuli a raději se opřeli do Trumpa. Yellenová mluvila o potřebě regulace, čímž se zřejmě nadobro odepsala z kandidátní listiny na (staro)nového šéfa FEDu, Draghi si zase intelektuálně rýpnul, když mluvil o nutnosti zachování volného obchodu a volných, svobodných trhů pro globální prosperitu. Trh však namísto těchto narážek čekal něco konkrétnějšího o budoucí měnové politice - v případě Draghiho třeba poznámku ke kurzu eura, v případě Yellenové např. náznak, jak to FED vidí s dalším utažením a s v létě ohlášeným plánem na smrsknutí své rozvahy. Když se ani jednoho nedočkal, vyložil si to tak, že Draghimu silné euro nevadí a že tedy začátek ukončování kvantitativního uvolňování ECB je na dohled, a v případě FEDu tak, že už letos nic neudělá, když se inflace vyvíjí přesně opačným směrem, než v posledním roce říkal. Výsledkem byl skok přes 1,20, tj. nejvýše od ledna 2015. A nebýt revize amerického růstu HDP ve druhém čtvrtletí směrem nahoru, euro by asi ve své spanilé jízdě pokračovalo i dále. Takto se zase rychle vrátilo pod 1,20 s tím, jak začala vlna výběrů zisků.