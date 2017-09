Češi kvůli rostoucí inflaci hledají možnosti, jak ochránit peníze před znehodnocováním

Inflace v červenci zrychlila na 2,5 %. Přitom se průměrná úroková sazba na bankovních účtech pohybuje pouze kolem 0,04 % a na spořicích jen okolo 0,4 %. Peníze na účtech tak ztrácejí svoji hodnotu. Česká národní banka sice provádí kroky ke zpomalení růstu míry inflace, ale i tak lze očekávat, že růst bude pokračovat, i když v mírnějším tempu. Současná situace je důvodem, proč Češi hledají možnosti jak bezpečně uložit své úspory a uchránit je před rostoucí inflací. Zvětšující se spekulativní bublina u cen nemovitostí a cenové výkyvy zlata motivují Čechy k využívání doposud méně obvyklých investičních nástrojů. Rostoucí popularitě se těší investiční šperky. Podle klenotnictví ALO diamonds prodeje investičních klenotů v Česku meziročně rostou až o 20 %.

Jen kvůli inflaci přišli Češi zhruba o 400 milionů korun

Začátkem letošního roku bylo na běžných a spořicích účtech uloženo přes 2,2 bilionu korun. Při letošní průměrné míře inflace 2,4 % tak od začátku roku Češi přišli přibližně o 400 miliónů korun. Znehodnocování úspor vede Čechy k vyhledávání investičních nástrojů, které v minulosti nebyly tak běžné jako dnes. „V našich buticích se stále častěji setkáváme s velmi dobře informovanými zákazníky. Kvůli téměř nulovým úrokům v bankách a rostoucí inflaci s námi konzultují pořízení vhodného investičního šperku, který by byl bezpečným dlouhodobým uchovatelem hodnoty. Hlavním tahounem zhodnocení investičních klenotů jsou diamanty a další vzácné drahokamy větších rozměrů, jejichž ceny dlouhodobě rostou,“ uvádí Alojz Ryšavý, klenotník a majitel ALO diamonds, které se specializuje na ruční výrobu investičních šperků.

Investiční šperk: stále oblíbenější způsob ochrany před inflací

Trendy, které se těší oblibě v západních ekonomicky vyspělých zemích, vždy s nějakou prodlevou zasáhnou i Česko. Na poli bezpečných dlouhodobých investic to platí zejména o investičních klenotech, které mají v USA a dalších vyspělých státech mnohaletou tradici a často jsou předávány z generace na generaci jako součást rodinného majetku. „Hlavním důvodem, proč investiční šperky pořizuje stále více Čechů, je bezproblémový dlouhodobý růst cen diamantů, smaragdů, tanzanity, rubínů a dalších vzácných kamenů. Poptávka po investičních špercích v Česku dosáhla již takové úrovně, že nyní do našich klenotů zasazujeme i extrémně vzácné barevné diamanty. V rámci této skupiny v poslední době nejlépe zhodnocují kvalitní modré diamanty. Jejich ceny za poslední rok vzrostly o 5,5 %,“ dodává Alojz Ryšavý.

Paradoxní situace: nejnižší úroky a nejvyšší vklady

Za paradoxní situací, kdy je v bankách na téměř nulovém úroční uloženo historicky nejvíce peněz, může do velké míry konzervativní přístup Čechů v otázce, kam uložit své finanční prostředky. Státní dluhopisy se splatností do 5 let nabízí nulové i záporné výnosy a investiční nemovitosti, které se v Česku obvykle těší velké oblibě, už jsou v nejžádanějších lokalitách pro velkou skupinu Čechů příliš drahé.