Rozbřesk: Pro prognózu ČNB dnes přišel další test

Poté, co minulý týden statistický úřad dále vylepšil už tak velmi silná data růstu ekonomiky, dnes ČNB dostala další možnost otestovat svoji poslední prognózu. Přišly totiž na řadu mzdy, respektive jejich růst ve druhém čtvrtletí letošního roku. A očekávání centrální banky byla přitom nemalá.



Už v prvním čtvrtletí mzdy v české ekonomice nasadily vysoké tempo, tedy alespoň v nominálním vyjádření, když vzrostly v průměru o 5,3 %. O tento výsledek se zasloužil zejména rychlý ekonomický růst vytvářející rekordní počet volných pracovních míst a snižující nezaměstnanost na historicky nejnižší úroveň. Vzniklé napětí na pracovním trhu firmy začaly řešit rychlejším zvyšováním mezd s cílem udržet si zaměstnance před dravější konkurencí. Když k tomu připočteme navýšení minimální mzdy o 11 % spolu s úpravou zaručených mezd v podobném rozsahu a zvýšení platů ve veřejném sektoru, bylo na zrychlení mzdového růstu pro letošní rok zaděláno.



Pravidelné statistiky z trhu práce každý měsíc navíc potvrzují, že nesoulad nabídky a poptávky dále narůstá. ČR se může pochlubit nejnižší nezaměstnaností v historii (dokonce i v rámci EU) a současně i nejvyšší nabídkou volných pracovních míst a nedostatek kvalifikovaných i nekvalifikovaných zaměstnanců se stává bariérou pro další expanzi zejména největšího tuzemského odvětví – průmyslu. Ještě rychlejší růst než v prvním čtvrtletí by proto u průměrných – a nakonec i mediánových – mezd neměl být žádným překvapením. Centrální bankou očekávaných 5,9 % to ovšem není. Podle dnešních čísel rostla průměrná reálná měsíční mzda ve druhém čtvrtletí meziročně o 5,3 procenta.



Připomeňme jen, že inflace se zatím drží na odhadu ČNB, růst HDP jej dokonce výrazně předčil. Kdyby se prognóza vyplnila i u růstu mezd, mohly by se z budovy na Příkopech brzy ozývat slova o potřebě dalšího zvýšení úrokových sazeb. Dokonce dřívějšího, než s jakým počítá aktuální prognóza ČNB. Bylo by to nakonec logické vzhledem dosavadní rétorice i s ohledem na hladkou zkušenost, jakou ČNB udělala s červnovým navýšením repo sazby. Korunu, jak se zdá, nechává úrokový diferenciál díky masívní pozici spekulantů netečnou. Takže nyní zbývá už jen začít „sázet“, zda se ČNB rozhodne už v září nebo utažení měnové politiky nechá až na listopad.



TRHY



CZK a dluhopisy

Koruna se i během včerejška pohybovala v těsném pásmu pod hranicí 26,10 EUR/CZK. Další růst úrokových sazeb, k němuž ČNB nejspíše přistoupí už během podzimu, ji nechává zatím netečnou. Vyjde-li centrální bance předpoklad o zrychlování mezd, může se repo sazba dostat na úroveň 0,50 % už na zářijovém nebo listopadovém zasedání. Bude jen záležet na taktice centrálních bankéřů, jestli dají přednost rychlé akci pod dojmem příznivých dat, nebo raději využijí příležitosti listopadové prognózy. První komentáře z ČNB vyznívají zatím pro září.



EURUSD + zahraniční FX

Euro včera dokázalo rozšířit zisky a k dolaru se posunulo do okolí 1,19 EUR/USD. Minulé úterý bylo vůči americké měně na dvouapůlletém maximu nad 1,20 a od začátku roku přidává více než 13 procent.



Dařilo se zlotému, který se dostal v páru s eurem až pod hodnotu 4,24. Roli mohou hrát naděje trhu před blížícím se zasedáním NBP (středa).



Dnešek je bez zajímavých dat, nicméně trh může probudit komunikace Fedu, zejména vystoupení L. Brainardové může být důležité před blížícím se zasedáním FOMC.



Ropa

Cena ropy je na začátku nového týdne víceméně stabilní a barel Brentu se tak stále prodává asi za 52 USD.



Tento týden by pro ropu normálně byly nejzajímavější statistiky z USA - týdenní data EIA. Jejich vypovídací hodnota však bude značně ovlivněna následky hurikánu Harvey, a to patrně i po řadu následujících týdnů.



Pozornost se tak spíše soustředí na měsíční zprávy z trhu s ropou, jež budou zveřejněny příští týden. Z tohoto pohledu jsou zajímavé např. poslední výroky íránského ministra pro ropu, který uvedl, že probíhají jednání o prodloužení dohody na omezení produkce ropy. Pozitivně se v tomto směru v poslední době vyjádřilo například i Rusko. Je tak patrná snaha OPECu a spol. o důkladnější ovlivňování tržních očekávání.



Akcie

V Americe byl svátek, trhy byly zavřené.