Spotřebitelské úvěry a jejich vývoj

V dnešním globálním světě je "normální" žít na dluh a neustále si půjčovat. Nemáte na dovolenou? Nevadí, půjčíme Vám. Nemáte na dárky? Nevadí, půjčíme Vám. Nemáte na novou televizi? Nevadí, půjčíme Vám. A takto bychom mohli pokračovat do nekončena. Všude vidíme, jak je snadné si půjčit a jednoduše se zadlužit na x let. Ze všech možných míst na nás vykukují inzeráty a nabídky, jak snadno si můžeme půjčit. Ve chvilce máte peníze na účtě a stáváte se novým členem dnešního světa, který žije na dluh. Nicméně např. po krásné dovolené, příjde doba, kdy je nutné půjčku splatit a nastávají ty horší chvíle. Otázka pak zní, z čeho to zaplatíme apod. A tak se roztáčí koloběh nových půjček, lepení dluhu dluhem a opětovné zadlužování. A peníze se točí. Není to jen otázka běžných lidí, ale celý svět se utápí v oceánu dluhů. A vidíme dnes s jakým zadlužením se jednotlivé státy potýkají a bohužel cesta nápravy je v nedohlednu, pokud se něco radikálně nezmění, hlavně uvažování samotných lidí.

Nicméně pojďme se podívat na pár zajímavostí, kam až sahají spotřebitelské úvěry, půjčky. Překvapivě nejsou záležitostí a vynálezem dnešní doby, ale ve skutečnosti je jejich historie dlouhá více než 5 000 let. Dřív než se stalo žití na dluh všudypřítomným, existují historické důkazy, že se půjčky vyskytovaly v kulturách po celém světě a lidé si půjčovali z různých důvodů.

Již v dobách krále starobabylonské říše Chammurapiho (1792 – 1750 př. n. l.) bylo v Chammurapiho kodexu uvedno, že "úvěr" byl použit pro takové účely, jako je získání dostatečného množství stříbra pro nákup nemovitosti nebo zemědělské půdy.

Spotřebitelské úvěry prošly od počátku do dnešní doby výraznou změnou. Podívejme se na časovou osu vývoje spotřebitelských úvěrů. Od počátku do dnešního enormně zadluženého světa.

3500 př. n. L - Sumer

Již v době prvních civilizací se objevily první úvěry a půjčky. Sumerská říše je považována za jednu z nejstarších civilizací světa (4 000 př. n. l. - 2 000 př. n. l.). Předpokládá se, že se zde poprvé objevily spotřební úvěry používané pro zemědělské účely.

1800 př. n. l. - Babylón

Chammurapiho kodex formalizoval první známé zákony z oblasti úvěrů. Chammurapi stanovil maximální možné úrokové sazby, které mohly být zákonně použity. Jednalo se o 33,3 % ročně na půjčky vztahující se k obilí a 20 % ročně na úvěry u stříbra. Aby byl úvěr platný, musel být přítomen svědek, určitý veřejný činitel a vše se muselo zaznamenat.

50 př. n. l. - Římská republika

Cicero v té době poznamenal, že si jeho soused koupil 625 akrů půdy za 11,5 milionů sesterciu (1 sestercius vážil cca 25 – 28 g). Celková suma těchto mincí by vážila cca 287,5 tun, takže by nebylo reálné takovou sumu předat. Jednalo se tedy o formu úvěru v papírové formě.

1500 – věk objevů

V této době docházelo k objevování nových světů, k výpravám ze starého kontinentu do všech koutů světa. Evropští průzkumníci a obchodnici začínají provozovat cesty do vzdálených zemí a to vše je spojeno s potřebou dalšího kapitálu a úvěrů.

1545 – Anglie

První zákonná úroková sazba, která byla stanovena za vlády Jindřicha VIII. a to na úrovni 10 %.

1787 – Anglie

Filozof Jeremy Bentham byl britský právní teoretik, osvícenský filosof a radikální společenský reformátor, zakladatel utilitarismu a kritik lidských práv. Bentham ve svém spise s názvem Defence of Usury (Obrana lichvářství, vydáno v roce 1 787) tvrdí, že omezení úrokových sazeb poškozuje schopnost získat kapitál pro inovace.

1908 – Detroit

Automobily typu T, byly přístupné velkému množství lidí, ale stále příliš drahé pro většinu rodin koupit si jej za hotové. Objevily se tedy půjčky na pořízení těchto automobilů.

1930 – USA

V této době efektivní americké továrny vyrábějí levnější spotřební výrobky. V návaznosti na to si lidé mohou na splátky koupit pračky, nábytek, chladničky, rádia apod. V této době jsou téměř 2/3 všech vozů zakoupeny na půjčku.

1950 – USA

Do roku 1950 měli typičtí Američané střední třídy jíž několik revolvingových úvěrů u různých obchodníků. Údržba několika různých karet a měsíční platby byly nepohodlné a vytvořily tak nové příležitosti jak tyto úvěry sloučit. V té době také vznikla první kreditní karta na světě – karta Diners Club, která otevřela dveře k novým úvěrům.

1960 – USA

Americké úvěrové úřady vydaly za jediný rok 60 milionů úvěrových zpráv.

1964 – USA

Asociace úvěrových úřadů v USA provádí první studie o používání počítačových technologií pro vykazování úvěrů. V té době se zlepšila přesnost údajů a to také díky standardizaci formulářů pro žádost o úvěr.

1980 – USA

Tři největší úvěrové pobočky dosahují po celé zemi univerzálního krytí.

1989 – USA

Je zavedeno FICO skóre a rychle se stává standardním systémem pro měření kreditního skóre založeného na objektivních faktorech a datech.

2006 – USA

Je vytvořen nový model pro hodnocení spotřebitelských úvěrů. Model se nazývá VantageScore.

Dnešní doba

Moderní dobou a informačním věkem se otevřela nová éra spotřebitelských úvěrů, rychlé a enormní zadlužování lidí a celých států, které v mnoha případech vede k velkým problémům. Vidíme, že dluhy neustále narůstají a je jen otázkou času, kdy způsobí opět velké globální problémy. Bohužel je potřeba si to uvědomit a je zapotřebí, aby se změnilo hlavně myšlení představitelů daných států.

Hlavní ekonomické události tohoto týdne, které mohou ovlivnit komoditní kovy:

1. 04.09.2017 v 10:30 Velká Británie Stavební index PMI 2. 05.09.2017 v 16:00 USA Podnikové objednávky 3. 06.09.2017 v 16:00 USA Nevýrobní index PMI – ISM 4. 07.09.2017 v 13:45 EUR Rozhodnutí o úrokové sazbě 5. 07.09.2017 v 14:30 EUR Tisková konference ECB 6. 07.09.2017 v 14:30 USA Žádosti o podporu v nezaměstnanosti 7. 07.09.2017 v 17:00 USA Týdenní změna zásob ropy 8. 08.09.2017 v 00:00 Čína Obchodní bilance 9. 08.09.2017 v 10:30 Velká Británie Průmyslová produkce 10. 09.09.2017 v 03:30 Čína Indexy CPI a PPI

Predikce na tento týden:

Cena zlata se na počátku nového týdne pohybuje kolem úrovně 1 338 $. Cena zlata zůstává na vzestupu a blíží se k střednědobé hranici odporu ve výši 1 350 $. Hranice podpory je na 1 327 $ a následně na 1 320 $, zatímco odpor je ve výši 1 350 $. Dlouhodobý trend zůstává býčí.

Cena stříbra se pohybuje kolem úrovně 17,87 $. Cesta je otevřena k dalšímu cíli a to na úrovni 18,30 $. Hranice podpory je na 17,40 $, zatímco odpor je na 18,00 $.

Přejeme Vám hodně úspěchů!