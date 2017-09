Ranní zpráva z finančního trhu: Růst českých mezd nabírá na tempu

Finální PMI z oblasti eurozóny budou pravděpodobně potvrzeny na úrovni již zveřejněných odhadů a tak mnoho rozruchu nezpůsobí. Zajímavější informace by mohla přinést struktura HDP za Q2 17. Ta by měla ukázat, že hlavním motorem ekonomiky eurozóny je spotřeba domácností, pozitivně však k růstu zřejmě přispěly i investice a čisté exporty. Dobré zprávy by měly přicházet i z české ekonomiky, kde růst reálných mezd za Q2 17 dosáhne 4,2 % y/y.

Růst v eurozóně táhnou domácnosti

V eurozóně bude dnes oznámena struktura růstu HDP za Q2 17. Celková dynamika by měla být potvrzena na úrovni +0,6 % q/q, respektive +2,2 % y/y. Detailní pohled na jednotlivé složky by měl ukázat, že hlavním motorem ekonomiky byla spotřeba domácností. Pozitivně však k růstu zřejmě přispěly i investice a dokonce i čisté exporty. Za celý letošní rok by si ekonomika eurozóny měla polepšit o 2,1 %.

Finální odhady PMI za celou eurozónu mnoho překvapení nepřinesou. Předpokládáme, že budou potvrzeny na úrovni 55,8 bodu. To by bylo konzistentní s růstem HDP eurozóny v Q3 17 o 0,5 % až 0,6 %, což je v souladu s naší prognózou.

Investoři ekonomice eurozóny věří

Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny podle společnosti Sentix v září dosáhla 28,2 bodu. Drží se tak stále poblíž nejvyšších hodnot za posledních deset let. Dobrá nálada byla včera patrná i na kurzu eura vůči dolaru. Společná evropská měna si připsala 0,3 % a posílila na 1,189 USD/EUR.

Růst českých mezd nabere na tempu

Na domácí půdě bude dnes zveřejněn vývoj mezd za Q2 17 a červencové maloobchodní tržby. U obou indikátorů očekáváme velmi slušnou dynamiku. Silný růst domácí ekonomiky společně s nedostatkem pracovní síly se totiž podle našeho odhadu již přetavil do vysokého mzdového růstu. Tomu napovídá vývoj mezd v oblasti průmyslu ale i zvýšení výdajů na platy ve státní sféře. Očekáváme, že nominální růst mezd v Q2 17 dosáhl 6,5 % po 5,3 % v Q1 17. Z růstu mezd však svůj díl ukrojí inflace. Reálné mzdy by tak měly stoupnout o 4,2 % y/y po 2,8 % zaznamenaných v Q1 17. Za celý letošní rok by nominální mzdy měly přidat v průměru 6,4 %. Nelze však vyloučit ještě vyšší dynamiku. Navíc zvyšování mezd se nezastaví ani příští rok, kdy by měly v nominálním vyjádření vzrůst o 5,9 %. Rychlý růst mezd je také jedním z argumentů, proč se domníváme, že centrální banka zvýší úrokové sazby ještě před koncem letošního roku. Příští rok by k tomuto opatření měla podle naší prognózy přistoupit celkem třikrát.

Rostoucí mzdy a velmi nízká míra nezaměstnaností se promítá i do vývoje maloobchodních tržeb. Ty by měly za červenec vykázat další vysoké růstové číslo, tentokrát na úrovni 7,1 % y/y. Prodeje automobilů v meziměsíčním srovnání v červenci sice zřejmě poklesnou, ve srovnání s minulým rokem však vykáží růst o solidních 3,5 %. Rostoucí kupní síla bude podporovat maloobchodní tržby i nadále. Za celý letošní rok by jejich dynamika měla dosáhnout 6,4 %.

Agentura Moody’s vylepšila náladu polskému zlotému

Kalendář regionálních událostí byl včera prázdný. Polskému zlotému však vylepšila náladu ratingová agentura Moody’s. Ta zvýšila odhad polského růstu HDP pro letošní rok z 3,2 % na 4,3 %. Zároveň snížila odhad deficitu veřejných financí z 2,9 % HDP na 2,5 % HDP. Polský zlotý reagoval posílením o 0,3 % na 4,242 PLN/EUR. Výraznější impulzy naopak chyběly české koruně. Ta se držela v úzkém pásmu 26,04-26,08 CZK/EUR.