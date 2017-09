Učitelé hrozí stávkou! Platy řeší koaliční rada, Babiše prý nepozvali

Stávka, pozdější začátek semestru nebo omezený provoz mateřských škol. To všechno hrozí, pokud vláda nesplní požadavky učitelů. Od listopadu chtějí přidat 15 % a právě kvůli tomu se v pondělí měla sejít koaliční rada. Jenže ani to se neobešlo bez problémů - podle vedení hnutí ANO jeho zástupce nikdo nepozval. Dlouhodobá nespokojenost s platy dotlačila učitele k protestu. Požadují navýšení mezd o patnáct procent od prvního listopadu. Většina učitelů se shoduje, že jejich platové ohodnocení je nedostatečné. V případě, že jim vláda nevyjde vstříc, jsou připraveni stávkovat. Všechny koaliční strany souhlasí s tím, že mzdy kantorů je potřeba navýšit. Nesmělo by to ale být na úkor zvyšování státního deficitu. "Chtěl bych, abychom našli takové řešení, abychom zajistili navýšení platů, pomohli vysokým školám, ale nemuseli zvyšovat schodek státního rozpočtu," přeje si premiér Bohuslav Sobotka. "Učitelům je potřeba přidat výrazně více. Teď je to jenom otázka celkové bilance rozpočtu, protože jsme si schválili maximální schodek padesát miliard. Takže teď už je to jenom o dohodě, kam se eventuálně dokážeme dostat," prohlásil vicepremiér Pavel Bělobrádek.

"My podporujeme, že by učitelé určitě měli dostat přidáno. Na druhé straně chceme debatovat o tom, zdali to musí být opravdu od 1. 11. Jestli by nebyl vhodnější termín 1. 1.," uvažuje ministr dopravy Dan Ťok.

Koaliční rada proto měla v pondělí při jednání o státním rozpočtu mluvit i o platech kantorů. Jenže Andreji Babišovi nebo Jaroslavu Faltýnkovi prý nepřišla na jednání koaličních šéfů pozvánka. Podle mluvčího vlády Martina Ayrera rozesílal kabinet standardní pozvánky, nikoli jmenovité a každá ze stran měla možnost nominovat tři vybrané členy vlády.