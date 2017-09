Vláda chce pořádat Světové dny mládeže, přijel by i papež

Kromě jednání se slovenskou vládou měl v pondělí kabinet Bohuslava Sobotky normální zasedání vlády. Ministři na něm projednali třeba záměr pořádat v Česku Světové dny mládeže, na které tradičně jezdí také papež. Vláda také chce, aby stát usiloval o zřízení vlastní letecké záchranné služby. O tom, že vláda schválila informaci ministerstva kultury, že se Česko bude ucházet o pořádání Světových dnů mládeže v roce 2022, informoval na twitteru mluvčí kabinetu Martin Ayrer. Světové dny mládeže organizuje katolická církev a setkávají se při nich křesťané z celého světa. Tradičně se jich účastní také papež. Podle ministerstva kultury se předpokládá, že Světového dne mládeže v ČR by se zúčastnilo více než 300.000 mladých lidí z celého světa a závěrečného víkendu přes milion lidí. Kandidaturu, kterou předkládá Česká biskupská konference (ČBK), musí ještě projednat vatikánské úřady. Podpora vlády, pražského magistrátu, krajů a obcí by ale podle předkládacího materiálu mohla české kandidatuře pomoci. Účastníci Světového dne mládeže jsou nejprve pět dnů hosty v hostitelské zemi na takzvaných Dnech v diecézi a pak prožijí sedm dní v městě konání. Účastníci se při pobytu v diecézích ubytovávají převážně v rodinách či místních školách, poznají tak zblízka život v dané zemi a navazují osobní kontakty. V městě konání akce začíná mší slouženou místním arcibiskupem. V následujících třech dnech se dopoledne setkávají účastníci podle jazykových skupin a odpoledne jsou hudební či divadelní vystoupení, přednášky, sportovní akce nebo promítání filmů. Čtvrtý den v podvečer se koná přivítání papeže a závěrečné dva dny tvoří večerní setkání s papežem, přespání pod širým nebem a závěrečná bohoslužba. V Polsku bylo loni v červenci během dnů v diecézích 120.000 účastníků, na týdnu v Krakově přes 300.000 účastníků a závěrečného setkání v sobotu večer a v neděli se zúčastnilo kolem 2,5 milionu účastníků. Bylo mezi nimi i zhruba 6000 Čechů. Celkové náklady byly ve výši 1,2 miliard eur, většinu pokryly příspěvky účastníků a sbírky mezi věřícími.

Leteckou záchranku by měl provozovat stát

Vláda také na jednání kabinetu rozhodla, že by se po roce 2020 měl o provoz letecké záchranné služby v Česku starat státní podnik. Teď létají k pacientům vrtulníky tří soukromých firem, armáda nebo policie. Zdravotníky dodávají krajské zdravotnické služby.

Návrh předložený vládě počítá s tím, že by armáda zajišťovala nadále jen základnu v Plzni a policie v Praze, osm by spadalo pod státní podnik. "Letecká záchranná služba získá jistotu dlouhodobého fungování bez nutnosti opakovaného zadávání veřejných zakázek. To umožní její efektivnější fungování. V neposlední řadě bude mít stát možnost investovat peníze do modernizace techniky i výcviku personálu. Stát bude také moci flexibilně provádět změny v rozsahu služby a přímo ovlivňovat kvalitativní parametry služby," uvedl dnes ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

Návrh vznikl v expertní komisi, kterou tvořili zástupci ministerstev zdravotnictví, financí, obrany, vnitra, úřadu vlády a Asociace krajů ČR, která ale s materiálem nesouhlasí. Stejně jako hejtmani se na návrh podle dřívějších vyjádření dívá i většina politických stran a některá ministerstva. Například podle ODS a Pirátů je vhodnější současný systém, kdy vedle základen spravovaných policií a armádou službu zajišťují i soukromé firmy. Podle KDU-ČSL má být zvolen levnější systém. Letecká záchranná služba jako státní podnik má podporu ANO, KSČM a Zelených. STAN navrhuje, aby ji kompletně zajišťovala armáda.