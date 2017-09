Souhrn 4.9. - další vlna růstu napětí kolem KLDR, svátky v USA, euro posiluje v očekávání ECB, ropa vyčkává, BCPP v plusu

12.h - KLDR zase zlobí, část investorů zase...

Pražská burza vstoupila do 36. týdne, který je zároveň prvním zářijovým velmi slabou likviditou a lehkým růstem.Evropské trhy na začátku důležitého měsíce lehce oslabily. Trhy vnímají další vlnu růstu geopolitického napětí mezi KLDR a USA. Původně silněji negativní reakce postupem dne slábly. Zdá se, že USA na stále silnější severokorejské provokace nechtějí reagovat vojenskou silou, ale sází spíše na sílu obchodu. Trump například pohrozil zastavením veškerého obchodu se zeměmi obchodujícími s KLDR, mezi které spadá také Čína, která je hlavních obchodním partnerem USA z pohledu dovozu. Taková varování navíc zapadají do Trumpových "ochranářských" volebních témat, takže jejich reálnost je poměrně vysoká, protože by de facto šlo o "dvě mouchy jednou ranou".US trhy jsou dnes zavřené kvůli Svátku práce Euro dnes posilovalo proti dolaru . Investoři se již připravují na měnové zasedání bankovního výboru ECB naplánované do druhé poloviny týdne. Koruna euru těsně nad hranicí 26. Ropa dnes převážně vyčkávala na další vývoj hlavních hybných momentů. Oslabování dolaru působí tradičně spíše pozitivně. BCPP při velmi slabé likviditě lehce v plusu díky všem hlavním titulům. Likvidita byla nízká kvůli dnešnímu americkému volnu.