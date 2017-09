Pasivní investování jako zdroj největší bubliny všech dob?

Pasivní investování je fenoménem dnešní doby. Řada odborníků ale varuje, že trhy dostává na okraj hluboké propasti.

Podle agentury Bloomberg letos jen v případě burzovně obchodovaných fondů společnosti Vanguard dosahoval v prvním čtvrtletí čistý denní příliv peněz dvou miliard dolarů. A Bernstein Research předpovídá, že už začátkem příštího roku bude polovina všech investičních prostředků ve Spojených státech alokována v pasivních fondech.

Chybějící tržní síto

Řada analytiků však před pasivním investováním varuje. Rekordně nízká volatilita a růst valuací téměř všech akcií bez ohledu na fundamenty firem jsou podle nich jen špičkou ledovce. Steven Bregman, spoluzakladatel investiční a poradenské firmy Horizon Kinetics, dokonce tvrdí, že pasivní investování vytvořilo největší bublinu v historii.

A možná není daleko od pravdy. Stačí se podívat na akcie ropného obra ExxonMobil. Od roku 2013 spadly ceny ropy na polovinu, tržby firmy klesly o 46 %, zisk dokonce o 75 %. Co se během té doby stalo s akciemi ExxonMobil? Nic hrozného, od začátku roku 2013 zlevnily o zhruba pět procent. Přičteme-li k ceně vyplacené dividendy, investoři dokonce více než osm procent vydělali.

Kritici pasivního investování této strategii vyčítají hlavně to, že peníze do jednotlivých titulů zastoupených v jistém benchmarku míří proporčně, tedy bez ohledu na fundamenty nebo ukazatele technické analýzy. Z jejich pohledu tedy peníze přitékající do pasivních fondů ženou vzhůru všechny tituly bez ohledu na jejich potenciál.

Pokračování článku najdete na Investičním webu.