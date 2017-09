Září bude patřit centrálním bankám. Začíná tento čtvrtek ECB

ECB zasedá tento týden ve čtvrtek, Fed 19-20. září. Pro doplnění, ČNB 27. září.

Očekáváme se, že ECB v prosinci neskončí program nákupu aktiv (kvantitativní uvolnění), ale bude jej postupně snižovat v první polovině roku. Je otázkou, zda tento záměr oznámí už tento týden nebo si to nechá na říjen. Ve prospěch otálení mluví volby v Německu. Posilující euro už nyní zpřísňuje měnové podmínky, proto pokud ECB neplánuje spíše holubičí překvapení, tak je to také argument pro otálení.

Angela Merkel a Marin Schulz se střetli v jedné televizní debatě a průzkumy hovoří, že se Angele vedlo lépe.

ČSÚ revidoval odhad meziročního růstu HDP ve druhém čtvrtletí nahoru na 4,7%. Zároveň známe strukturu, tahounem byla spotřeba domácností, která vzrostla o 4,4 procenta (v 1Q jen 3%) a investice (+3,5% ve 2Q vs. pokles -3,4% v 1Q). Více v Jirkově Bleskovce.

Agentura Fitch zlepšila výhled ratingu ČR na pozitivní.

Finanční trh moc nedojalo prohlášení Mojmíra Hampla a Marka Mory, že v září by mohlo dojít ke zvýšení sazeb. Koruna zůstala nad 26 CZK/EUR.

Připomínám, co jsme psali už 7. srpna: „A tím se dostáváme ještě k jednomu zajímavému momentu. ČNB předpokládala, že se rozdíl mezi repo sazbou a 3M PRIBOR, který ve své prognóze používá, po zvýšení sazeb nezmění. To se ovšem nestalo. Rozdíl se snížil o necelých deset bazických bodů. Jinými slovy, ČNB předpokládala, že zvýšení repo sazby zvýší 3M PRIBOR na 0,51%. Ale ve skutečnosti je 3M PRIBOR na 0,43. Dále, ČNB ve své prognóze má předpoklad, že by se měl 3M PRIBOR pohybovat na 0,65 procentech ve třetím čtvrtletí. Jinými slovy, když ČNB čelí kritice, že by se rok sazby nemusely měnit, tak ve finále má v polštáři ještě jedno zvýšení sazeb, kdyby náhodou koruna nebyla poslušná.“

A koruna není poslušná. ČNB očekávala, že koruna po zvýšení sazeb posílí a navíc pořád se bojí, že zahraniční investoři by mohli korunu začít vyprodávat a tím ji oslabit. Riziko zvýšení sazeb je tak reálné a dokonce konzistentní s prognózou ČNB. Navíc podpoření vyšším růstem HDP.







David Navrátil