Česká koruna se posunula do těsnější blízkosti 26, 00 EUR/CZK

Česká koruna zareagovala na pozitivní revizi již tak silného růstu posunem do těsnější blízkosti 26, 00 EUR/CZK. V tomto týdnu ji může hnát do defenzivy ECB a současně maturující pokladniční poukázky v závěru týdne. Na druhou stranu domácí čísla by měla opět potvrdit velice slušnou kondici české ekonomiky.