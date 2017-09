Ranní glosa: Koruna hledá směr a vyčkává na ECB i na domácí čísla…

Supersilný růst Česka posunul korunu do těsnější blízkosti 26,00 EUR/CZK. Sílu na zdolání psychologické hranice však česká koruna zatím nemá a bude ji pravděpodobně těžko sbírat i v průběhu tohoto týdne.



Globální trhy včetně koruny budou v prvé řadě zajímat výsledky čtvrtečního zasedání ECB. Ta bude mít zapeklitý úkol. Nová prognóza sice potvrdí rychlejší růst, ovšem bude se muset popasovat s výrazně silnějším kurzem eura, které se bude promítat do nižší inflace. Mario Draghi tak bude sice chtít otevřít debatu o blížícím se konci měnové expanze, ale současně nebude chtít dát euru záminku k dalším ziskům. Jak na to? Může se snažit “mlžit”, neříkat nic konkrétního a odkládat zásadnější rozhodnutí na říjen, popřípadě na úplný konec roku. Je však otázkou, zda “mlžení” trhy v této chvíli jenom neznejistí. Pokud by šlo super-nízké globální napětí (index strachu VIX je opět poblíž historických minim) po ECB vzhůru, podepíše se to pravděpodobně i na koruně.





Ta ovšem může být v tomto týdnu i ve vleku domácích událostí. V pátek jsou splatné pokladniční poukázky za více než 25 miliard euro (a v dalších týdnech splatnosti narůstají). Bude zajímavé vidět, zda zahraniční hráči neztratí po jejich splatnosti chuť sázet na zisky koruny . Pokud by i ve světle vyššího napětí na globálních trzích “ztráceli trpělivost”, koruně nebude příliš do zpěvu.Na druhé straně nás na domácí scéně čeká i jízda prvními českými makrodaty za třetí kvartál - červencový maloobchod, stavebnictví, průmysl zahraniční obchod a v neposlední řadě srpnová nezaměstnanost . Čísla by měla i po super-silném druhém kvartále potvrdit pokračující růst české ekonomiky ve druhé polovině roku. To by mohla být pro korunu naopak dobrá zpráva, zvlášť kdyby byly slyšet další jestřábí hlasy z ČNB