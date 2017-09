Týdenní zpráva z finančního trhu: Zítřejší statistika českých mezd může podpořit sazby i korunu

Nevidíme důvod, proč by ECB měla na svém čtvrtečním zasedání otálet s oznámením, že prodlužuje program kvantitativního uvolňování. Podle nás to bude o půl roku; konec by tak nastal v červnu 2018. Červencové statistiky průmyslové výroby z Německa, Francie a Španělska by měly být solidním základem pro číslo za celou eurozónu, které bude zveřejněno příští týden. Předpokládáme meziměsíční vzestup o 0,6 %. Ve Spojených státech je ekonomický kalendář chudý, očekáváme pouze oživení aktivity v sektoru služeb podle ISM. Pozornost bude spíše směřovat na Kongres – je třeba schválit zákony o navýšení dluhového limitu, zabránit uzavření federálních institucí k 1. říjnu a podpořit oblasti postižené hurikánem Harvey. Z domova očekáváme oznámení o svižném růstu mezd během Q2 17. Červencová aktivita v průmyslu byla ovlivněna celozávodními dovolenými zejména v automobilovém průmyslu. Podíl nezaměstnaných v Česku o desetinu klesne na pouhých 4,0 %.

ECB prodlouží program kvantitativního uvolňování

Finální PMI z velkých evropských zemí i eurozóny jako celku potvrdí již oznámené rychlé odhady. Mírné snížení kompozitního indikátoru za eurozónu nijak neohrožuje hospodářskou dynamiku v průběhu třetího čtvrtletí. Výsledek je konzistentní s růstem HDP eurozóny během Q3 17 o 0,5 % až 0,6 %, a je tak plně v souladu s naší dosavadní prognózou. Celkově by letos eurozóna mohla přidat 2,1 %, pro rok 2018 zatím počítáme s reálným růstem o 1,7 %.

Zpřesněný odhad HDP eurozóny za Q2 17 by nic neměl změnit na zveřejněné dynamice +0,6 % q/q, respektive +2,2 % y/y. Dozvíme se ale, co za tímto růstem stálo. Největším přispěvatelem by měla být spotřeba domácností, domácnosti profitují z uvolněných měnových podmínek, nižších daní a robustnějšího trhu práce. Po mezičtvrtletním poklesu v průběhu Q1 17 bychom měly být svědky vzestupu investiční aktivity. A poprvé od poloviny roku 2015 by měly pozitivně přispět i čisté exporty.

Německé podnikové objednávky by po vysokém červnovém vzestupu měly i za červenec vykázat solidní růst, a to primárně díky zahraničním objednávkám. A protože PMI indikují slušnou dynamiku také pro srpen, zdá se, že německý průmysl má i pro druhou polovinu roku dobře našlápnuto.

Aktivita v americkém sektoru služeb se v srpnu opět zvýšila. Červenec byl ve znamení nečekaného poklesu na jedenáctiměsíční minimum, přičemž toto zhoršení šlo napříč jednotlivými subindexy ukazatele ISM. Vzestup, který zaznamenaly některé Fed indexy (z Richmondu či Dallasu), indikuje, že aktivita ve službách se od červencového lokálního dna odrazila.

ECB by měla oznámit prodloužení programu kvantitativního uvolňování ve výši 40 mld. EUR měsíčně o půl roku do června 2018. Nevidíme žádný velký benefit v tom, pokud by toto oznámení bylo ještě odloženo. Vzhledem k síle eura bude důležité, jak bude komunikován dopad do inflačního výhledu pro rok 2018. ECB obvykle předpokládá, že efektivní posílení eura o 10 % se v prvním roce projeví v nižší inflaci o 0,4 až 0,5 pb. Mezi červnovou a zářijovou prognózou ECB euro efektivně posílilo o 4,2 %, což by implikovalo inflaci pro rok 2018 nižší o cca 0,2 procentního bodu. Nicméně pro ECB bude důležitější spíše výhled na rok 2019. A tady budou důležitá mzdová vyjednávání v Německu, která se chystají na konec tohoto a počátek příštího roku.

Podnikové objednávky indikují, že německý průmysl se po červnovém poklesu zotavil a během července si připsal 0,8 %. V meziročním vyjádření (po očištění o pracovní dny) by tak dynamika zrychlila z červnových 2,4 % na 4,8 % y/y. A předstihové ukazatele naznačují, že silný růst bude ve třetím i čtvrtém čtvrtletí letošního roku pokračovat. Protože se růst výstupu průmyslu projevuje ve vyšším využívání výrobních kapacit a mnohde již výroba začíná narážet na své limity, lze v Německu postupně očekávat i vyšší investiční aktivitu.

Dynamika německé zahraničně obchodní výměny v červenci vzrostla po červnovém útlumu. Rychlejší růst dovozů než vývozů se projeví v poklesu přebytku bilance zahraničního obchodu.

Euro jako měna bezpečného přístavu

Společné evropské měně se v uplynulém týdnu opravdu dařilo, zejména v jeho první polovině. To se totiž kurz krátce dostal dokonce nad hladinu 1,20 EUR/USD a vylepšil tak maximum z počátku roku 2015. A i když byla druhá polovina týdne ve znamení určité korekce, na současném proeurovém sentimentu to nic nezměnilo.

Společná evropská měna těží z geopolitické situace i příznivého ekonomického vývoje na starém kontinentě. Eskalující situace na jihokorejském poloostrově ohrožuje pozici dolaru jako měny „bezpečného přístavu“. Ve prospěch eura pak hraje nečekaně dobrá kondice evropské ekonomiky. Německá spotřebitelská důvěra je nejvyšší v historii a sentiment indikátory ukazují dobrou náladu spotřebitelů i producentů v celé eurozóně. Rostoucí ekonomika se pozitivně projevuje na trhu práce, stále ale čekáme na významnější průsak do jádrové inflace. Za vyšším než očekávaným srpnovým cenovým vzestupem stála dražší ropa a energie. Naproti tomu dolaru tamní ekonomické ukazatele příliš nepomáhají. I když středeční ADP naznačoval silné statistiky z amerického trhu práce za srpen, závěr týdne přinesl zklamání – tvorba pracovních míst zůstala za očekáváním, zrovna tak dynamika výdělků, míra nezaměstnanosti dokonce vzrostla.

Podíl nezaměstnaných opět klesne, růst reálných mezd vystřelí

Nízká míra nezaměstnanosti a zrychlující ekonomická dynamika vytváří tlak na mzdový růst. To se již projevilo v prvním čtvrtletí letošního roku. Za druhý kvartál očekáváme další zrychlení mzdového růstu jak díky veřejnému tak soukromému sektoru. Celkově očekáváme růst průměrných nominálních mezd v Q2 o 6,5 % y/y, což odpovídá zvýšení reálné mzdy o 4,2 %.

Nízká nezaměstnanost a zrychlující růst mezd se příznivě projevuje v maloobchodních tržbách. Očekáváme, že ty představí další vysoké růstové číslo, tentokrát na úrovni 7,1 % y/y. Prodeje automobilů podle nás vykáží další meziměsíční pokles, nicméně v meziročním vyjádření to bude stačit na slušnou dynamiku ve výši 3,5 %.

Celozávodní dovolené vytvářejí tradičně zmatek v letních statistikách ekonomické aktivity. Domníváme se, že již červnový meziměsíční propad průmyslové výroby šel na vrub jejich dřívějšímu začátku v automobilovém sektoru. Očekáváme, že v červenci její meziměsíční pokles pokračoval. Nicméně meziroční údaje by měly ukázat na další silný růst v tomto sektoru, protože i vloni byly celozávodní dovolené převážně také v červenci. Navíc v některých automobilkách byly letos dovolené kratší. Propadnout by se měla i bilance zahraničního obchodu. Očekáváme, že vykáže pouze nepatrný přebytek. To je ale stále lepší výsledek než v loňském roce.

Podíl nezaměstnaných v srpnu zřejmě klesl. Kalendářní vlivy zůsstáváají v srpnu stále nepříznivé s tím, jak další absolventi přicházejí na trh práce. Nicméně silný ekonomický růst by měl přitlačit podíl nezaměstnaných zase o trochu níže, a ten by tak měl v srpnu vykázat 4 %.





Česká ekonomika je ve skvělé kondici, sazby mohou jít výše

Opravdu jsme nečekali, že by mohly být rekordní výsledky z českého hospodářství revidovány k ještě lepším hodnotám. Ale stalo se. ČSÚ v pátek ráno oznámil, že si HDP polepšil během druhého čtvrtletí o 2,5 % q/q ve srovnání s původně udávaným růstem o 2,3 %. Jedná se o nejlepší výsledek v historii. Z meziročního pohledu činil růst české ekonomiky 4,7 %.

Z pohledu struktury se na vzestupu českého hospodářství podepisují všechny složky. Tradičně silná zůstává ve světle rekordní zaměstnanosti a zrychlujícího tempa růstu mezd spotřeba domácností. Rozjezd investic z prvního čtvrtletí byl potvrzen, přidaly se infrastrukturní investice financované z veřejných zdrojů. Příjemným překvapením je i vysoký příspěvek čistých exportů. Číslo překvapilo svou výší i ekonomy centrální banky. Zároveň výsledek podle nás zapadá do rétoriky viceguvernéra Hampla a vrchního ředitele Mory. Ty se minulý týden vyjádřili ve smyslu, že další zvýšení úrokových sazeb ještě v letošním roce je možné.

Ve prospěch vyšších úrokových sazeb totiž ve světle příznivého makroekonomického obrázku hovoří i kurzový vývoj. Ukazuje se, že kvůli nakumulované spekulativní pozici a absenci protistrany je citlivost kurzu na úrokový diferenciál omezená. A koneckonců ani minulý týden se jí nepodařilo ohrozit hladinu 26 CZK/EUR, i když zveřejněná data i jestřábí komentáře z ČNB jednoznačně tímto směrem působily.

Významným faktorem, který může očekávání ve prospěch vyšších sazeb i silnější koruny v tomto týdnu podpořit, mohou být čísla o mzdovém vývoji za druhé čtvrtletí (budou publikována zítra). Očekáváme jejich nominální růst o 6,5 %, což vzhledem k inflaci znamená reálný vzestup o 4,2 % y/y po 2,8 % zaznamenaných v Q1 17. Náš předpoklad je v souladu s tržním konsensem. Páteční statistiky národních účtů ale naznačují, že nakonec mohla být mzdová dynamika ještě výraznější.