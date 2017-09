Co nyní říká Dow teorie o konci býčího trhu

Skončil býčí trh na americkém akciovém trhu sedmého srpna, když indexy Dow Jones Industrial Average a S&P 500 uzavřely na historických maximech? Takzvaná Dow teorie poskytuje nejednoznačnou odpověď. Zdá se však, že býci by si přece jen měli dát pauzu, píše Mark Hulbert na webu Marketwatch. Tato teorie je nejstarším nástrojem sloužícím k časování trhu a stále ji používá řada investorů. Před sto lety ji vytvořil William Peter Hamilton, který v té době pracoval pro Wall Street Journal.



Richard Moroney z Dow Theory Forecasts tvrdí, že sektor dopravy, který je citlivý na ekonomický cyklus, působí jako vedoucí indikátor. Varuje investory před horšící se ekonomickou situací a před obratem v ziskovosti. Moroney a další lidé, kteří používají Dow teorii, se nyní stále domnívají, že býčí trh bude pokračovat. Důvod je prostý: Na to, aby akciový trh obrátil, musí být podle této teorie naplněny tři podmínky, teprve poté jde o jasný medvědí signál. A z těchto tří podmínek nebyla ještě naplněna ani ta první. Jde o následující:





Za prvé, indexy Dow Jones Industrial Average a Dow Jones Transportation Average musí projít „významným“ poklesem poté, co bylo dosaženo jejich nových maxim. Pokles musí být významný jak svou velikostí, tak dobou trvání.Za druhé, po popsané korekci musí proběhnout rally, během které ale alespoň jeden z indexů nedokáže překonat předchozí maxima.Za třetí, oba indexy musí následně klesnout pod minima, kterých bylo dosaženo v prvním bodě.Neexistuje přesná definice toho, co je významný pokles, o kterém se hovoří v prvním bodě. Podle některých investorů a Hamiltona samotného by mělo jít o pokles trvající alespoň tři týdny a měl by dosahovat alespoň třetinu předchozího pohybu indexu. Podle této interpretace se naplnění této podmínky ani zdaleka neblížíme.Jedním z lidí, kteří teorii používají a které pozorně sleduji, je Jack Schannep. Ten tvrdí, že dnešní trh je rozkolísanější a věci se mění rychleji. Za významný pohyb indexů bychom tak měli považovat i menší změny. V jeho verzi tak Dow teorie počítá i s 3% oslabením trhu během desetidenní periody. Ani takto citlivě nastavené měřítko ovšem nenaznačuje, že by byl zmíněný první bod naplněn.Proč tedy tolik investorů prohlašuje, že sedmého srpna bylo dosaženo vrcholu býčího trhu? Z pohledu kontrariána představuje toto jejich přesvědčení jen další býčí signál. I moje vlastní indikátory sentimentu na trhu ukazují, že nyní panuje zdravá dávka skepse. Pravděpodobnost, že býčí trh ještě nekončí, to jen zvyšuje.