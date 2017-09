Facebook a Sazka dbají na etická pravidla, Fortuna dostala „sexistické prasátečko“

Trh s hazardními hrami vzrostl v roce 2016 o 29%. Letos začala platit nová omezení na jeho propagaci. Praktiky některých firem jsou však stále na hraně.

Od zacˇa´tku roku 2017 bylo zavedeno omezení reklamy na hazardni´ hry posiluji´ci´ ochranu hra´cˇu° vcˇetneˇ deˇti´ a mladistvy´ch. Do za´kona o regulaci reklamy přibyl zákaz propagace podneˇcuji´ci´ k u´cˇasti na hazardni´ hrˇe, z níž lze naby´t dojmu, zˇe hra mu°zˇe by´t zdrojem financˇni´ch prostrˇedku° obdobny´m zi´ska´va´ni´ prˇi´jmu° ze za´visle´, samostatne´ nebo podobné cˇinnosti. Podle vládní zprávy o hazardu je „reklama na hazardni´ hry rovneˇzˇ ovlivneˇna samoregulacˇni´mi opatrˇeni´mi na straneˇ provozovatele hazardni´ch her nebo poskytovatele reklamy. Naprˇi´klad socia´lni´ si´tˇ Facebook ma´ vlastni´ vnitrˇni´ normu pro zada´va´ni´ reklamy, podle ktere´ schva´lena´ reklama propaguji´ci´ hazardni´ hry nesmi´ ci´lit na osoby mladsˇi´ 18 let a prezentovat hazard jako prˇi´lezˇitosti k vy´deˇlku cˇi alternativu k zameˇstna´ni´. V omezene´ mi´rˇe se k principu°m zodpoveˇdny´ch reklamni´ch praktik hla´si´ take´ neˇkterˇi´ provozovatele´ hazardni´ch her. Z provozovatelu° hazardni´ch her v CˇR je pouze spolecˇnost Sazka cˇlenem Rady pro reklamu, cozˇ je sdruzˇeni´ subjektu° zavazuji´ci´ch se k dodrzˇova´ni´ eticky´ch pravidel v reklameˇ, vcˇetneˇ teˇch, na neˇzˇ se legislativa nevztahuje, a te´zˇ cˇlenem Sveˇtove´ loterni´ asociace, ktera´ mimo jine´ prosazuje principy tzv. zodpoveˇdne´ho hrani´.“

Zati´mco za´kon o regulaci reklamy zakazuje vyvola´va´ni´ dojmu, zˇe hazardni´ hrani´ mu°zˇe by´t regule´rni´m zdrojem prˇi´jmu°, nezaby´va´ se situaci´, kdy reklama vytva´rˇi´ dojem, zˇe hrani´ hazardni´ch her prˇispi´va´ ke spolecˇenske´mu u´speˇchu cˇi sexua´lni´ atraktiviteˇ. „Neˇkterˇi´ provozovatele´ k propagaci hazardni´ch her vyuzˇi´vaji´ nahotu a sexualitu. Take´ se objevuje jazykovy´ sexismus, tj. dvojsmyslne´ sexua´lni´ nara´zˇky. V roce 2016 byla spolecˇnost Fortuna nominova´na na anticenu Sexisticke´ prasa´tecˇko za pouzˇiti´ dvojsmyslne´ho sloganu „Hezka´, rychla´, jednoducha´“ upozorňuje vládní materiál.

Reklama na hazardni´ hry nesmi´ by´t podle nových pravidel zameˇrˇena na osoby mladsˇi´ 18 let, a to zejme´na v podobeˇ zobrazeni´ teˇchto osob nebo uzˇiti´m prvku°, prostrˇedku° nebo akci´, ktere´ takove´ osoby prˇeva´zˇneˇ oslovuji´. Cˇeská republika má přitom dlouholetou tradici vyda´vání sti´raci´ch losů zjevneˇ ci´li´ci´ch na deˇti. Na prˇedni´ straneˇ deˇtske´ losy zobrazovaly zvi´rˇeci´ motivy a v na´zvech pouzˇi´valy zdrobneˇliny.

„V r. 2016 spolecˇnost Tipsport zmeˇnila na´zev deˇtsky´ch losu° z „vesela´ zvi´rˇa´tka“ na „maxi vesela´ zvi´rˇa´tka“, prˇicˇemzˇ tyto losy existuji´ ve 3 ru°zny´ch provedeni´ch – pes, hroch a zˇirafa. Pro deˇtske´ losy je charakteristicka´ ni´zka´ porˇizovaci´ hodnota. Spolecˇnost Fortuna vyda´va´ mimo losu° se zvi´rˇeci´mi motivy od r. 2015 take´ se´rii losu° Kapesne´, cozˇ je vy´raz obecneˇ uzˇi´vany´ pro financˇni´ zdroje zi´ska´vane´ deˇtmi a nezletily´mi od rodicˇu°“ konstatuje „Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR v roce 2016“. Od začátku letošního roku by jizˇ losy ci´li´ci´ na deˇti a mladistve´ nemeˇly by´t podle zákona o hazardních hrách povolova´ny.

Děti v hazardu vadí, účastnily se ale spotřebitelských loterií Blesku a kampaní Globusu

Nový zákon o hazardních hrách uvolnil podmínky pro spotrˇebitelske´ souteˇzˇe (resp. spotrˇebitelske´ loterie). Ty jsou tak od letošního roku podle za´kona o dani´ch z prˇi´jmu° provozova´ny ve stejne´m rezˇimu jako reklamni´ souteˇzˇe a reklamni´ slosova´ni´.

„Prˇi´kladem neregulovane´ spotrˇebitelske´ souteˇzˇe, ktera´ byla uskutecˇneˇna v r. 2017, je souteˇzˇ deni´ku Blesk, ktera´ probeˇhla v lednu a u´noru a ve ktere´ se hra´lo o vy´hry v hodnoteˇ 17,6 mil. Kcˇ. Meˇla formu jak okamzˇite´ loterie, tak slosova´ni´. Cˇi´m vi´ce vy´tisku° novin si souteˇzˇi´ci´ koupil, ti´m veˇtsˇi´ meˇl sˇanci na vy´hru. V obdobi´ jednoho meˇsi´ce byl na kazˇde´m vy´tisku kupon s pa´skou, po jeji´mzˇ odtrzˇeni´ se souteˇzˇi´ci´ dozveˇdeˇl, zda je vi´teˇzem. Vy´hrou mohla by´t budˇ financˇni´ cˇa´stka ve vy´sˇi azˇ 100 tis. Kcˇ, o kterou se vy´herce musel prˇihla´sit na´sleduji´ci´ den prostrˇednictvi´m tel. cˇi´sla, nebo kredit u mobilni´ho opera´tora Blesk mobil. Pokud souteˇzˇi´ci´ nevyhra´l v te´to hrˇe, mohl ko´d sve´ho kuponu zaslat v SMS a zapojit se tak do kazˇdodenni´ho slosova´ni´ o 10 tis. Kcˇ. Bylo zaznamena´no, zˇe u´cˇastni´ci souteˇzˇe kupovali za u´cˇelem zi´ska´ni´ vy´hry i vi´ce vy´tisku° Blesku a souteˇzˇe se u´cˇastnily i deˇti. Ve spotrˇebitelske´ souteˇzˇi porˇa´dana´ obchodni´m rˇeteˇzcem Globus v polovineˇ roku 2017 se hra´lo o vy´hry v celkove´ hodnoteˇ 15 mil. Kcˇ. Prˇi na´kupu zbozˇi´ urcˇite´ hodnoty dostal nakupuji´ci´ souteˇzˇni´ kupon. Slosova´ni´ probi´halo zvla´sˇtˇ pro kazˇdy´ z 15 hypermarketu° te´to spolecˇnosti a souteˇzˇi´ci´ v kazˇde´m z nich mohli vyhra´t peneˇzˇni´ cenu v prˇijeti´m nove´ho za´kona o hazardni´ch hra´ch, zavedena regulace reklamy na hazardni´ hry posiluji´ci´ ochranu hra´cˇu° hodnoteˇ 0,5 mil. Kcˇ nebo jeden z 500 da´rkovy´ch poukazu° na na´kup v hodnoteˇ 1000 Kcˇ. Globus v reklameˇ na tuto spotrˇebitelskou souteˇzˇ vyuzˇi´val maly´ch deˇti´“ upozorňuje vládní „Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR v roce 2016“.

Podle zákona přitom reklama na hazardni´ hry musi´ také obsahovat sdeˇleni´ o za´kazu u´cˇasti osob mladsˇi´ch 18 let na hazardni´ hrˇe a viditelne´ a zrˇetelne´ varova´ni´ o možném vzniku závislosti. Spotřebitelské loterie ale česká právní úprava za hazardní hry nepovažuje.

Hazardní byznys vstupuje do médií

Vládní výroční zpráva si také všímá, že neˇkterˇi´ provozovatele´ hazardu vstupuji´ do oblasti vyda´va´ni´ tisˇteˇny´ch a internetovy´ch me´dii´, poskytova´ni´ televizni´ch prˇenosu° a rozhlasove´ho vysi´la´ni´. „Naprˇ. spolecˇnost Penta vlastni´ci´ Fortunu ovla´da´ media´lni´ skupinu Vltava-Labe-Press. Vlastni´k skupiny Synot vlastni´ podi´ly ve spolecˇnostech Our Media (vydavatel on-line deni´ku Parlamentni´ listy) a TV Praha. Neˇkterˇi´ provozovatele´ kurzovy´ch sa´zek poskytuji´ registrovany´m hra´cˇu°m mozˇnost sledovat sportovni´ prˇenosy on-line, prˇicˇemzˇ v nabi´dce se rocˇneˇ objevi´ azˇ neˇkolik tisi´c sportovni´ch prˇenosu°. Rˇeteˇzec kasin provozuje Ra´dio Merkur, ktere´ vysi´la´ po cely´ den s pru°beˇzˇny´mi moderovany´mi vstupy. Ra´dio Merkur vzniklo jako nadstandardni´ sluzˇba pro hra´cˇe, avsˇak poslech ra´dia je dostupny´ on-line i sˇiroke´ verˇejnosti.“

Podle prˇedbeˇzˇny´ch u´daju°, uvedených ve zprávě, hra´cˇi v roce 2016 prohra´li v hazardni´ch hra´ch v CˇR celkem 39,3 mld. Kcˇ, cozˇ prˇedstavuje souhrnny´ hruby´ prˇi´jem provozovatelu° hazardni´ch her. Do hazardni´ch her hra´cˇi vlozˇili 196,4 mld. Kcˇ a na vy´hra´ch bylo vyplaceno 157,1 mld. Kcˇ. Vklady do hry rostou od roku 2013 (v létech 2013–2016 o 59 %), v roce 2016 byl mezirocˇni´ ru°st 29 %. Meˇrˇeno prˇi´jmy ze hry, videoloterijní terminály tvorˇily nejvysˇsˇi´ podi´l trhu (47 %), na´sledovaly internetove´ kurzove´ sa´zky (13 %), cˇi´selne´ loterie a VHP (obeˇ 12 %). Pokud secˇteme vsˇechny typy technické hry, laicky označované jako automaty, byl jejich podi´l 63 %. Kurzove´ sa´zky dohromady s internetovy´mi kurzovy´mi sa´zkami tvorˇily 17 % trhu.

Nový zákon o hazardních hrách zavedl omezeni´ reklamy a propagace na vneˇjsˇi´ch cˇa´stech budov nebo ve verˇejneˇ prˇi´stupne´ vnitrˇni´ cˇa´sti budovy, ve ktere´ se nacha´zi´ herna nebo kasino. Nesmi´ tam by´t umi´steˇna reklama, sdeˇleni´ nebo jake´koli jine´ formy propagace hazardni´ hry. Vy´lohy, okna a vstupy do herni´ho prostoru musi´ by´t zabezpecˇeny proti nahli´zˇeni´ dovnitrˇ.

Jizˇ od srpna 2015 je u´cˇinna´ novela za´kona o regulaci reklamy, ktera´ zakazuje reklamu na nepovolenou hazardni´ hru. Soucˇasneˇ byla uza´koneˇna odpoveˇdnost sˇirˇitele reklamy na nepovolene´ hazardni´ hry a jeho prˇi´padny´ postih. Sˇirˇitel je rovneˇzˇ povinen ozna´mit, kdo je zadavatelem a zpracovatelem takove´ reklamy.

