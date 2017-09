Vládní zpráva o hazardu: on-line hry bez povolení připravily veřejné rozpočty o miliardy

Stát přichází denně o miliony kvůli neúčinnému boji s nelegálním hazardem, hrací automaty zvyšují kriminalitu a Fotbalová asociace zaznamenala několik utkání s podezřením na ovlivnění z důvodu sázení. Tato sdělení dostali ministři na stůl ve zprávě o hazardu.

„V roce 2016 existovala v CˇR nabi´dka velke´ho mnozˇstvi´ on-line hazardni´ch her bez povoleni´ ministerstva financí a beˇzˇna´ byla rovneˇzˇ reklama na neˇ. CˇR prˇicha´zela o odvody z teˇchto her ve vy´sˇi cca 1 mld. Kcˇ rocˇneˇ „– uvádí „Vy´rocˇni´ zpra´va o hazardni´m hrani´ v CˇR v roce 2016“. Vy´rocˇni´ zpra´vu prˇipravilo Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti Úřadu vlády.

Na´vsˇteˇvnosti´ zahranicˇni´ch internetovy´ch stra´nek s nabi´dkou hazardni´ch her se zaby´vala Analy´za chova´ni´ cˇesky´ch uzˇivatelu° na zahranicˇni´ch hazardni´ch serverech . Autorˇi studie sledovali v kveˇtnu azˇ rˇi´jnu 2016 vsˇech 7 existuji´ci´ch cˇesky´ch stra´nek s povoleni´m ministerstva financí k provozova´ni´ hazardni´ch her a 93 stra´nek, ktere´ toto povoleni´ nemeˇly. Pru°meˇrny´ meˇsi´cˇni´ pocˇet na´vsˇteˇvni´ku° teˇchto webu° byl ve sledovaném období 6,45 mil. Na stra´nky s povoleni´m z toho prˇipadalo jen 1,90 mil. na´vsˇteˇvni´ku° (29 %), zatímco na weby bez povoleni´ chodilo 4,55 mil. na´vsˇteˇvni´ku° meˇsi´cˇneˇ (71 %).

„Nejnavsˇteˇvovaneˇjsˇi´m hazardni´m webem z CˇR byla nelicencovana´ stra´nka bet365.com, ktera´ meˇla pru°meˇrneˇ 1,29 mil. na´vsˇteˇvni´ku° za meˇsi´c. Na druhe´m mi´steˇ byla povolena´ stra´nka tipsport.cz (1,18 mil.), na trˇeti´m a cˇtvrte´m mi´steˇ byly opeˇt nelicencovane´ weby bohemiacasino.com a leovegas.com. Azˇ na pa´te´m mi´steˇ byla dalsˇi´ licencovana´ cˇeska´ sa´zkova´ kancela´rˇ Fortuna (ifortuna.cz)“ rekapituluje výroční zpráva.

Transparency International a Obcˇane´ proti hazardu provedli v lednu 2017 monitoring nabi´dky nepovoleny´ch hazardni´ch her na internetu. Provozovatele nepovoleny´ch hazardni´ch her rozdeˇlili do trˇi´ skupin: (1) firmy, ktere´ na cˇeske´m trhu ukoncˇily na zacˇa´tku roku 2017 provoz; (2) firmy, ktere´ provoz prˇerusˇily a (3) ty, ktere´ byly sta´le v provozu. V lednu 2017 zkontrolovali 29 nelicencovany´ch provozovatelu° kurzovy´ch sa´zek, 19 z nich meˇlo cˇeske´ stra´nky sta´le v provozu a u 11 bylo mozˇne´ si z CˇR vsadit. Zkontrolovali rovneˇzˇ 30 provozovatelu° on-line kasinovy´ch her, 21 z nich meˇlo v provozu cˇeske´ stra´nky a 11 stra´nek umozˇnˇovalo hra´t o peni´ze. „Transparency International upozornila na fakt, zˇe monitorovane´ stra´nky nesplnˇovaly podmi´nky zákona o hazardních hrách z pohledu prevence rozvoje patologicke´ho hra´cˇstvi´. Transparency International a Občané proti hazardu apelovaly na ministerstvo financí, aby neprodleneˇ vyzvalo firmy, ktere´ nepozˇa´daly o vystaveni´ licence, k ukoncˇeni´ cˇinnosti na cˇeske´m trhu. Firmy, ktere´ o licenci zazˇa´daly, by meˇly svoji cˇinnost na cˇeske´m trhu docˇasneˇ pozastavit do doby, nezˇ povoleni´ zi´skaji´. TI a OPH odhadly, zˇe CˇR kazˇdodenneˇ prˇicha´zi´ o neˇkolik milionů korun kvu°li nelega´lni´mu provozova´ni´ hazardu prˇes internet.“ Zatímco zpráva hovoří o kurzových sázkách a kasinových hrách, loterie nejsou v tomto ohledu ve zprávě zmiňovány. Důvodem je zřejmě jejich nízká společenská nebezpečnost a zájem hráčů o jejich hraní na ilegálních webech je v podstatě nulový.

V prvni´ch peˇti meˇsi´ci´ch letošního roku ministerstvo financí zaha´jilo spra´vni´ rˇi´zeni´ z du°vodu nepovolene´ho provozova´ni´ on- line hazardni´ch her ci´lene´ho na obcˇany CˇR s provozovateli, kterˇi´ ignorovali vy´zvu k ukoncˇeni´ cˇinnosti na cˇeske´m trhu. „Celkova´ vy´sˇe nepravomocny´ch pokut dosa´hla za prvni´ch 5 meˇsi´cu° roku 2017 cˇa´stky 155 mil. Kcˇ. S provozovateli, kterˇi´ v CˇR v r. 2017 provozovali v rozporu se za´konem o hazardni´ch hra´ch nelega´lni´ hazardni´ hry, bude rovneˇzˇ zaha´jeno danˇove´ rˇi´zeni´ s ci´lem vymeˇrˇit jim danˇ“ uvádí výroční zpráva, kterou dostanou na stůl ministři dosluhujícího Sobotkova kabinetu.

Kromeˇ mozˇnosti ukla´da´ni´ vysoky´ch pokut zi´skalo ministerstvo financí nedávno také pravomoc blokovat internetove´ stra´nky s nepovoleny´mi hazardni´mi hrami, resp. ve´st Seznam nepovoleny´ch internetovy´ch her. Z vládního materiálu vyplývá, že za prvni´ch 5 meˇsi´cu° roku 2017 bylo zaha´jeno celkem 6 rˇi´zeni´ o blokaci.

Kriminalita je spojená hlavně s výherními automaty

Vládní zpráva se také okrajově věnuje kriminálním aspektům, souvisejícím s hazardem „Data o sekunda´rni´ kriminaliteˇ souviseji´ci´ s hazardni´m hrani´m nejsou systematicky evidova´na

v zˇa´dne´m statisticke´m prˇehledu instituci´ vyma´haji´ci´ch pra´vo“ uvádí se v textu. Ze studii´ mezi patologicky´mi hra´cˇi v le´cˇbeˇ ale vyply´va´, zˇe patologicˇti´ hra´cˇi jsou velmi cˇasto pachateli trestne´ cˇinnosti. „Podle vy´sledku° studie z r. 2015 (Na´rodni´ monitorovaci´ strˇedisko pro drogy a za´vislosti a ppm factum research) se kra´dezˇe neˇkdy dopustilo 46 % hra´cˇu°, zproneveˇry 33 %, drogove´ trestne´ cˇinnosti 19 % a loupezˇe 9 %.“

Zpráva také odkazuje na Lupačovu diplomovou práci, zabývající se vztahem mezi kriminalitou a hazardni´m hrani´m. „Podle autora kazˇdy´ vy´herni´ automat (VLT, VHP) na 1000 obyvatel na dane´ u´zemni´ jednotce znamena´ zvy´sˇeni´ mi´ry kriminality o 0,3–0,5 %. Vliv nabi´dky zˇivy´ch her v kasinech, elektromechanicky´ch rulet a elektromechanicky´ch kostek na mi´ru kriminality byl statisticky nevy´znamny´. Vliv pocˇtu vy´herni´ch automatu° na kriminalitu byl analyzova´n i pro jednotlive´ kategorie trestny´ch cˇinu°. Vy´sledky naznacˇuji´, zˇe hra´cˇi jsou vi´ce na´chylni´ k pa´cha´ni´ trestny´ch cˇinu°, ktere´ poskytuji´ materia´lni´ prospeˇch, nikoliv naprˇi´klad na´silny´ch trestny´ch cˇinu°.“

Tušíme, že se ve sportu podvádí, dokázat to ale neumíme

Dalsˇi´m typem prima´rni´ trestne´ cˇinnosti souviseji´ci´ s hazardni´m hrani´m je ovlivnˇova´ni´ vy´sledku° a pru°beˇhu sportovni´ch za´pasu°, tzv. match-fixing. „Podle Fotbalové asociace CˇR (FA ČR)bylo zaznamena´no neˇkolik utka´ni´, ktera´ vykazovala zna´mky ovlivneˇni´ z du°vodu sa´zeni´. Te´meˇrˇ vsˇechna tato utka´ni´ byla v 1. juniorske´ lize nebo v lize U-19 (hra´cˇi do 19 let vcˇetneˇ). Prˇi rˇesˇeni´ teˇchto prˇi´padu° nara´zˇi´ FA CˇR na dva za´kladni´ proble´my. Prvni´ je nedostatek du°kazu°, ktere´ by mohly dane´ podezrˇeni´ proka´zat. Utka´ni´ jsou sice nahra´va´na, ale pouze na za´kladeˇ vy´konu° hra´cˇu° cˇi sudi´ch nelze podezrˇeni´ potvrdit. Jako druhy´ proble´m vni´ma´ to, zˇe cˇeske´ pra´vni´ prostrˇedi´ nezna´ pojem „sportovni´ podvod“. Prˇi´padna´ podezrˇeni´ jsou tak policejni´mi orga´ny vysˇetrˇova´na jako podvod nebo korupce. Vysˇetrˇova´ni´ neni´ rˇi´zeno centra´lneˇ, skutky vysˇetrˇuje vzˇdy veˇcneˇ nebo mi´stneˇ prˇi´slusˇne´ oddeˇleni´ policie cozˇ znamena´, zˇe vysˇetrˇovatele´ nemaji´ odbornou znalost problematiky match-fixingu. Fotbalová asociace argumentuje, zˇe ve vyspeˇly´ch zemi´ch je beˇzˇne´, zˇe tato problematika, ktera´ prˇipravuje sta´ty na dani´ch o miliony eur a ohrozˇuje integritu sportu, vysˇetrˇuje specializovane´ pracovisˇteˇ, cˇasto ve spolupra´ci s policií a ministerstvem financí. Zavedeni´ a vymezeni´ pra´vni´ho pojmu „sportovni´ podvod“ je podle Fotbalové asociace pro boj proti match- fixingu nezbytne´.“

„Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2016“ obsahuje souhrnný přehled aktuálních trendů ve vývoji trhu s hazardními hrami v ČR ve výskytu, vzorcích a dopadech hazardního hraní, popisuje regulační, preventivní a léčebné intervence a nové výzkumné poznatky. Zahrnuje období roku 2016 s přesahem do počátku roku 2017, který přinesl zásadní změnu zákonného rámce provozování hazardních her. Je v pořadí třetí výroční zprávou, první vyšla v roce 2015. Výročním zprávám předcházela souhrnná analýza s názvem Hazardní hraní v ČR a jeho dopady, kterou Národní monitorovací středisko předložilo vládě v roce 2014.

Jiří Reichl

Příspěvek Vládní zpráva o hazardu: on-line hry bez povolení připravily veřejné rozpočty o miliardy pochází z Ekonomický deník